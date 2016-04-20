Инфаркт и истощенная иммунная система: к чему ещё может привести трудоголизм?

Специалисты называют трудоголизм не болезнью, а своего рода зависимостью, которая негативным образом сказывается на жизни человека. Ведь трудоголик воспринимает всего лишь маленький «кусочек» мира и этот «кусочек» связан исключительно с работой.

Для трудоголика работа – основа всего. Он полностью сконцентрирован на выполнении конкретных заданий.

Существует даже классификация таких работников: трудоголик для себя, для других, успешный трудоголик, неудачник и скрытый трудоголик.

Большинство наших проблем и комплексов родом из детства. И если ребенку с малых лет прививать мысль о том, что работа – самое главное в жизни, и что нужно стараться, как можно лучше выполнять свои обязанности, то

«Бегство в работу» может быть связано и с невозможностью испытывать «маленькие житейские радости».

И все же, многие люди-трудоголики стараются оправдать свою чрезмерную любовь к работе. Тогда начинается поиск «волшебных таблеток», способных побороть странный недуг.

Увы, избавиться за один день от трудоголизма невозможно. А вот постепенно помогать своему организму не перегружаться – вполне реально: во-первых, нужно научиться «оставлять работу на работе», во-вторых, не впадать в крайний перфекционизм, в – третьих, делать перерывы. И, как это ни банально – правильно питаться и как можно чаще гулять.