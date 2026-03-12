Отряд спецназа «Буран» преобразован в отдельную воинскую часть

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:

Мы серьезно увеличили боевой потенциал наших отрядов специального назначения, и они получили на вооружение дополнительно новое оружие. Это и гранатометы, это и ПТУРы, это и огнеметы, крупнокалиберные пулеметы, БТРы 82-е. А также на вооружение поступили новые беспилотные летательные аппараты, которым мы очень большое внимание уделяли в прошлом году. И прошлый год во внутренних войсках был объявлен годом развития беспилотной летательной авиации. Мы стали сами собирать и производить дроны.

В ближайшее время и отряд спецназначения «Шторм» в Брестской области также будет преобразован в воинскую часть. А на следующей неделе внутренние войска МВД отметят свое 108-летие. Подразделения к этой дате подходят с высокими результатами. Все задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности выполнены в полном объеме.