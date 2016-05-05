Борьба с инвалидностью: «У меня была мечта – встать и пойти, поэтому пришлось терпеть»

Героиня этого сюжета по истории программы «Добро пожаловаться» может писать свою биографию. В четвертый раз мы обращаемся к этой невероятно сильной личности, которая никогда не жалуется на обстоятельства, потому что пришла в этот мир вопреки всему и всем.

Очередной классный час в столичной школе №169 выдался праздничным. В канун Пасхи, учащиеся 7 «А» раскрашивают яйца и повторяют библейский сюжет о воскрешении Христа. Не отстаёт от одноклассников и Катя Мащенская. Этот день для девочки особенный, ведь сегодня она заканчивает учебный год. На целый месяц раньше остальных. Впереди Катя и по успеваемости.

Мария Насанович, классный руководитель 7 «А» класса ГУО «Средняя школа №169 г. Минска»:

Она лучшая учащаяся 7 класса по успеваемости. Эта девочка закончила на 8-10. Она анатомию человека, все косточки уже по учебнику знает. И просит даже учебники сложнее, чтобы идти на голову выше всех остальных детей в школе.

Ясный ум, целеустремлённость орленка и внешность – «кровь с молоком». Годы недетских испытаний выдает сегодня лишь походка Кати. Трудно поверить, но 14 лет назад эта девочка появилась на свет гораздо раньше срока и весила всего 780 грамм. Мать девочки после родов на три недели впала в кому, а, очнувшись, узнала, что ее новорожденная дочь крайне слаба – не может глотать, больна детским церебральным параличом (ДЦП) и парезом конечностей, а значит, уже не научится ходить.

Леонарда Мащенская:

Невозможное стало возможным. Иной раз не хочется вспоминать. Иной раз, бывает, приснится и думаешь: «Это не мы были».

Учёные говорят, что самую сильную боль человек способен испытать при родах или сгорая заживо. Однако страдания материнского сердца при виде больного ребёнка не измеряются физическими показателями и потушить её не в силах утешения. Тогда приходит время действовать.

12 лет назад, рассказав о своей беде в программе «Добро пожаловаться», семье Кати повезло: нашлись спонсоры и добрые люди, которые поддержали маленькую девочку в борьбе за полноценную жизнь. В 6 лет Кате сделали сложную операцию на ножки.

Леонарда Мащенская:

Вы знаете, 140 надсеков сделать, операцию трижды на ножки – это о чём-то говорит. Это от пояса до пальчиков. Это 1,5 месяца заморозка. Это было страшно. Тоже мы рисковали этой операцией. Мы подписывали, что будем жить – так будем, нет – так нет.

Борьба с инвалидностью – это всегда вызов обстоятельствам, самому себе, а иногда – даже законам медицины. Благодаря заботе и любви родителей, жёсткому режиму и сотням воображаемых километров на велотренажёре, к 14 годам Катя Мащенская чувствует себя отлично.

Леонарда Мащенская:

Родителям, конечно, очень хочется сказать, у кого детки такие, как наша Катюшка, а, может, и похуже: с детками надо заниматься. Что наша медицина: пришла и ушла. А дома остаёшься один на один. Не опускать руки, бороться. Терпение. Семья.

Обстоятельства помогли девочке развить волевой характер, а спонсоры поддерживают материально. Двухкомнатная квартира, в которой живёт семья Кати – подарок Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Автомобиль и лекарства – от Минздрава. В числе благодетелей – председатель Белорусского союза женщин Надежда Ермакова, а в гости к девочке то и дело заходят звёзды белорусской эстрады. Сама Катя изучает анатомию и готовится стать педиатром. Преодолев паралич и парез, она знает высокую цену здоровья.

Екатерина Мащенская:

У меня была такая болезнь, мне нужно было выровнять ножки. Да, было больно, неприятно, но это помогло. У меня была мечта – встать и пойти. Поэтому пришлось терпеть. Пришлось, чтобы достичь своей цели.

Недетской целеустремлённостью восхищаются и ровесники в школе, хоть видятся ребята не часто – Катя находится на домашнем обучении. Но подруги, как будто, искренне радуются успехам одноклассницы.

Анна Ларионова, одноклассница:

Катя очень искренний и добрый человек. Она жизнерадостная, это очень удивительно. Я хочу ей пожелать здоровья и счастья.

Анна Ларионова, одноклассница:

Я раньше не представляла, как она вообще выглядит. А она очень красивая, хорошо учится. Нам бы всем учиться так, как она. Это, конечно, мечта.

Гоар Аганисян, одноклассница:

Я желаю, чтобы она была счастлива и училась так хорошо, как сейчас, и всего-всего ей хорошего.

Катя Мащенская давно не та 30-сантиметровая крошка, какой была 14 лет назад. Теперь она – молодая девушка со стальным характером и светлым будущим, чей пример доказывает: Бог заворачивает подарки в препятствия.

И большой человек и маленький человек могут одновременно идти к одной цели, но маленький человек - чтобы на ней остановиться, а большой - чтобы от нее идти дальше. Катя Мащенская, невзирая на возраст, доказала, что она человек с большой буквы. Хочется пожелать ей, чтобы в будущем, во всем, и в профессии и в личной жизни она также успешно преодолевала все трудности и была реализована и счастлива.