Кровавая месть природы: клещи уже вышли на охоту, а профильные ведомства бездействуют

Человечество наивно полагает, что планета принадлежит ему, что как бы априори позволяет людям изменять природу под себя и пользоваться ей, как заблагорассудится. Однако это заблуждение приводит к адекватному ответу. Природа начинает мстить и сопротивляться. Существа, о которых идет речь, невероятно опасны. Ежедневно они сжимают кольцо вокруг нас.

О неприятностях лучше знать раньше, чем они узнают о вас. Так гласит китайская мудрость. Минчане, проживающие в Центральном районе, о членистоногой неприятности возле своих домов впервые узнали в середине марта.

Вероника Белоконь:

Я проживаю здесь 31 год и с этой проблемой ни разу раньше не сталкивалась. Столкнулись мы с ней впервые, когда 20 марта собака принесла с прогулки 2 клещей.

Этих опасных паразитов расплодилось несметное количество. Причем не только в лесах: за последние годы клещи успешно освоили и городское пространство. Наиболее остра ситуация в Брестской, Минской и Гомельской областях. В честь прихода весны, в зеленой зоне Минска по улице Генерала Антонова, клещи открыли сезон охоты на людей и домашних животных.

Виктория Мельцер:

Гуляли с ребенком на этой территории, играли в песочнице. Придя домой, обнаружили клеща под маечкой уже, прямо на теле.

После этого случая с детьми в зеленой зоне гулять перестали. Встревоженные жильцы написали письмо в центр гигиены и эпидемиологии. Спустя неделю им был дан ответ. На данной территории проводились исследования, клещи не обнаружены, соответственно никакой обработки проводится не будет. А еще через неделю чистокровная овчарка Зета, любимица Вероники, вновь принесла с прогулки клеща.

Вероника Белоконь:

Было подтверждено, что у собаки пироплазмоз, заболевание, которое передается при укусе клещей. Все меры по ее спасению результатов не принесли.

Как сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии, по поводу укусов клещей в этом году уже обратились 150 человек, из них 45 детей. Составлена карта проблемных зон в Минске. Однако особой тревоги профильные ведомства в ситуации с клещами не испытывают, утверждая, что случаи обнаружения клещей единичны. Между тем, клещи продолжают размножаться и хозяйничать на улице Генерала Антонова.

Мария Заровская:

Невестка приехала с внучкой, и вот буквально расстелили, решили позагорать, она пришла домой –- у нее клещ. А вот новое, совсем свежее, у соседей сегодня собачка издохла.

Укус клеща абсолютно безболезненный. В слюне содержится анестетик, который делает его проникновение под кожу человека или животного незаметным. Обитая в густой траве, клещ может поджидать свою жертву десять лет. Тяжелые заболевания боррелиоз и энцефалит, а у домашних животных пироплазмоз, которые у всех на слуху, переносятся именно клещами.

Вероника Белоконь:

Мы потеряли собаку и очень скорбим. Владельцы животных меня поймут. Но с ее потерей проблема ведь не разрешилась. Сейчас потеплело, на этой территории постоянно гуляет много детей.

В исключительных случаях специалисты рекомендуют применять на своих участках химические средства для борьбы с клещами.

Вероника Белоконь:

Мы беспокоимся за здоровье своих детей, за свое здоровье, за здоровье животных, которых очень жаль. Убедительно просим, чтобы нас услышали, приняли меры и обработали данную территорию, чтобы мы могли спокойно выйти на улицу и выпустить гулять ребенка.

Тем не менее, обвинять всех клещей в том, что они бесполезны, не стоит. Они питаются гниющими останками животных, делая почву в лесу лучше, так что их можно назвать санитарами леса.

О пользе клещей рассказали миру и швейцарские ученые. В слюне паразитов есть элементы, которые блокируют воспалительные процессы. Учёные уже провели эксперименты на мышах – после введения им этих белков у грызунов уменьшались воспаления на коже, в суставах и легких. Не исключено, что в будущем люди будут приходить в аптеку за «клещельгином». Но пока клещи – это реальная угроза жизни.

Татьяна Коноплина:

Всем все равно. Все бездействуют. И санстанции все равно на наших жителей и на наших детей.

Вот как просто получается. Нет клещей – не проблемы. А если что – можно перевести стрелки на Минскзеленстрой. А те, в свою очередь – обратно.

Алексей Манохин, инженер садово-паркового хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Протравкой мы не занимаемся. Все, что можем сделать, это скосить траву. Это делается регулярно, каждые 20 дней. Обработка химическими препаратами – не в нашей компетенции.

На данный момент на злополучной улице от пироплазмоза погибли три породистые собаки. Миллионы рублей на лечение, оставленные в ветеринарных клиниках не спасли. Судя по всему, у жителей по улице Генерала Антонова, самыми популярными духами в этом сезоне будет аромат средства от клещей. А, может, это как раз тот случай, когда спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ведь до них нет никому дела.

Поэтому предлагаем несколько простейших советов. Чтобы обезопасить себя и особенно детей, надевайте одежду белого цвета. Клещи станут более заметными, как только приземляются на белое. Штаны желательно натягивать на рубашку. И завершит наш замечательный противоклещевой наряд – капюшон на голову! И пусть этот наряд совсем не вписывается в общегородской дресс-код, но главное ведь здоровье.