Может ли инвалид второй группы претендовать на долю наследства, составленного на имена родственников?

За 10 лет существования горячей линии телеканала к нам поступило порядка 50 тысяч обращений и жалоб Адекватных и не очень, грустных и печальных, смешных и порой ужасных. Фактически, по ним можно писать многотомную историю жизни нашей страны, что мы однажды обязательно и сделаем.

Вопрос:

Завещание составлено на имя моих братьев и сестры, я являюсь инвалидом второй группы. Могу ли я претендовать на долю наследственного имущества?

Елена Мойсейчик, юрист:

Да, вы можете претендовать на наследство. Согласно ст. 1064 Гражданского кодекса РБ, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).