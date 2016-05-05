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Может ли инвалид второй группы претендовать на долю наследства, составленного на имена родственников?

05 мая 2016 12:41
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За 10 лет существования горячей линии телеканала к нам поступило порядка 50 тысяч обращений и жалоб Адекватных и не очень, грустных и печальных, смешных и порой ужасных. Фактически, по ним можно писать многотомную историю жизни нашей страны, что мы однажды обязательно и сделаем. 

Вопрос:
Завещание составлено на имя моих братьев и сестры, я являюсь инвалидом второй группы. Могу ли я претендовать на долю наследственного имущества?

Елена Мойсейчик, юрист:
Да, вы можете претендовать на наследство. Согласно ст. 1064 Гражданского кодекса РБ, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

# общество # Елена Мойсейчик # Консультация юриста

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