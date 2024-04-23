Бомжа без ног выставили в коляске, а он же человек! Протоиерей о помощи людям, которые оказались на улице

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ продолжаем встречу с протоиереем Андреем Лемешонком, духовником Свято-Елисаветинского монастыря и сестричества в честь преподобномученицы Елисаветы. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Монастырь ведь еще помогает людям, которые оказались «за бортом» обычной жизни, таких тоже немало.

Протоиерей Андрей Лемешонок, духовник Елисаветинского монастыря в г. Минске:

Очень много, каждый день приходят. У нас в подворье до 200 человек, это колеблющаяся цифра. Я в какой-то момент подумал: приходит человек, «дайте копейку». Дают ему добрые люди копейку, он пойдет в магазин, выпьет. И что хорошее мы ему сделали? Если человек приходят за помощью, мы говорим: у нас есть подворье, там нужно молиться, трудиться и соблюдать режим. И человек соглашается, потому что ему некуда идти. Человек, пропивший все и вся, живущий на свалке, одичал уже. Этому человеку можно помочь, его остановить. Мы это делаем уже 25 лет. Проблема в том, что если люди покалеченные, они уже ничего делать не могут, но как-то им надо помогать. Мы ездим во вторую больницу. И была картина. Бомжа без ног выставили в коляске. Сделали все что можно, но держать его никто не будет. Когда я посмотрел, сердце очень сильно заболело. А он же человек!