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Бомжа без ног выставили в коляске, а он же человек! Протоиерей о помощи людям, которые оказались на улице

23 апреля 2024 12:58
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В программе «Прикосновение к свету» на СТВ продолжаем встречу с протоиереем Андреем Лемешонком, духовником Свято-Елисаветинского монастыря и сестричества в честь преподобномученицы Елисаветы.

Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Монастырь ведь еще помогает людям, которые оказались «за бортом» обычной жизни, таких тоже немало.

Бомжа без ног выставили в коляске, а он же человек! Протоиерей о помощи людям, которые оказались на улице-1

Протоиерей Андрей Лемешонок, духовник Елисаветинского монастыря в г. Минске:
Очень много, каждый день приходят. У нас в подворье до 200 человек, это колеблющаяся цифра. Я в какой-то момент подумал: приходит человек, «дайте копейку». Дают ему добрые люди копейку, он пойдет в магазин, выпьет. И что хорошее мы ему сделали? Если человек приходят за помощью, мы говорим: у нас есть подворье, там нужно молиться, трудиться и соблюдать режим. И человек соглашается, потому что ему некуда идти. Человек, пропивший все и вся, живущий на свалке, одичал уже. Этому человеку можно помочь, его остановить. Мы это делаем уже 25 лет.

Проблема в том, что если люди покалеченные, они уже ничего делать не могут, но как-то им надо помогать.

Мы ездим во вторую больницу. И была картина. Бомжа без ног выставили в коляске. Сделали все что можно, но держать его никто не будет. Когда я посмотрел, сердце очень сильно заболело. А он же человек!

Бомжа без ног выставили в коляске, а он же человек! Протоиерей о помощи людям, которые оказались на улице-4

Протоиерей Андрей Лемешонок:
Помощь людям, которые, будучи еще молодыми, убивают себя наркотиками. Они не могут справиться сами. Тут никакие шаги не помогут, нужно, чтобы человек действительно попал в то место, где его начали понимать, у него есть возможность выбора. У нас есть люди, которые уже по 20 лет живут и говорят: ни разу в тюрьму не попал, а раньше больше двух месяцев на свободе не был.

Это очень трудно. Бог нас вел к этому, он нас ведет каким-то решением очень осторожно, чтобы мы не сорвались, не надорвались. Сейчас в Беларуси такое благоприятное время, оно никогда не было таким! Были пророчества об этом, что сейчас мы можем вести диалог с властями, идти в школы, к молодежи. Мы должны это делать!

Подробности в видеоматериале.

# Религия # общество # Протоиерей Андрей Лемешонок # Олег Лепешенков

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