«Полесье бросить нельзя!» – что Лукашенко поручил своему представителю в Брестской области?
Фундамент экономики Беларуси – сельское хозяйство, а люди, работающие в АПК, – это настоящие герои. Это не пафос, а наша реальность. Хлеборобы кормят всю страну. Еще и на экспорте продуктов мы зарабатываем. А потому и такой пиетет к аграриям, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Принципиальные задачи были поставлены и по возрождению Полесья. Это в юрисдикции уполномоченного по Брестской области – Михаила Русого. А обращаться за консультацией можно в успешные хозяйства. Как, к примеру, «Парахонское». Во всех отношениях образцовое. В том числе в вопросе использования мелиорированных земель: из 17,5 тысячи гектаров почти 17 тысяч занимают сельхозугодья. Такой порядок президент требует навести во всем Полесье – от Пинска до Мозыря, чтобы превратить этот уникальный край в настоящую жемчужину.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что называется, Михаил Иванович, без тебя женили.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, уполномоченный главы государства в Брестской области:
Да.
– Ну, я напомнил, когда мы с тобой принимали программу «Возрождение Полесья», потом ты ее загубил.
– Ну, не совсем. Сделали много. Ну, может, до жемчужины не довели. Да, а надо.
– Вот твой флагман.
– Консультант.
– Надо сделать так, как у него.
– Хорошо.
– Ну, это же не дело, мелиорировали земли, летишь над Полесьем, поле брошено 100 гектаров, поле 60 гектаров брошено. Брошено, даже не перепахано. Каналы эти вот, как у него карты, все это заброшено. А если так, как у него будет, так это действительно жемчужина. Надо сделать, и мы сконцентрируем средства на этих программах. Я уже говорил, юго-восток Могилевщины и Гомельщина. Так называемые бывшие чернобыльские. Надо прекратить эту болтовню. Страну надо возвращать к жизни и в той части. Полесье программу и по Витебску за зиму надо принять решение, что мы там будем делать с этой областью.
– Александр Григорьевич, очень правильный шаг. То, что сделано, еще один шаг, и тогда вот доживем до 100 лет.
– Но Полесье бросить нельзя. Если мы Полесье приведем в порядок, мы накормим только за счет Полесья всю страну. В общем, Михаил Иванович, мы договорились. Прикинь там по деньгам, по технике и прочее. Ну не так, что, а, давай, приняли решение, давай, проси больше, дадут меньше и так далее.
– Только под программу конкретную.
– Под программу, но главный у тебя рулевой, это он. Надо сделать, как у него. Вот как у него сделайте – больше не надо.