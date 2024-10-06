«Полесье бросить нельзя!» – что Лукашенко поручил своему представителю в Брестской области?

Фундамент экономики Беларуси – сельское хозяйство, а люди, работающие в АПК, – это настоящие герои. Это не пафос, а наша реальность. Хлеборобы кормят всю страну. Еще и на экспорте продуктов мы зарабатываем. А потому и такой пиетет к аграриям, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Принципиальные задачи были поставлены и по возрождению Полесья. Это в юрисдикции уполномоченного по Брестской области – Михаила Русого. А обращаться за консультацией можно в успешные хозяйства. Как, к примеру, «Парахонское». Во всех отношениях образцовое. В том числе в вопросе использования мелиорированных земель: из 17,5 тысячи гектаров почти 17 тысяч занимают сельхозугодья. Такой порядок президент требует навести во всем Полесье – от Пинска до Мозыря, чтобы превратить этот уникальный край в настоящую жемчужину.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что называется, Михаил Иванович, без тебя женили. Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, уполномоченный главы государства в Брестской области:

Да.

– Ну, я напомнил, когда мы с тобой принимали программу «Возрождение Полесья», потом ты ее загубил.

– Ну, не совсем. Сделали много. Ну, может, до жемчужины не довели. Да, а надо.

– Вот твой флагман.

– Консультант.

– Надо сделать так, как у него.

– Хорошо.

– Ну, это же не дело, мелиорировали земли, летишь над Полесьем, поле брошено 100 гектаров, поле 60 гектаров брошено. Брошено, даже не перепахано. Каналы эти вот, как у него карты, все это заброшено. А если так, как у него будет, так это действительно жемчужина. Надо сделать, и мы сконцентрируем средства на этих программах. Я уже говорил, юго-восток Могилевщины и Гомельщина. Так называемые бывшие чернобыльские. Надо прекратить эту болтовню. Страну надо возвращать к жизни и в той части. Полесье программу и по Витебску за зиму надо принять решение, что мы там будем делать с этой областью.