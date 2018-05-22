Большой куш. Крупнейший джек-пот в 2 миллиона рублей разыграют в Беларуси

Новости Беларуси. Крупнейший джек-пот в истории белорусских лотерей вскоре разыграют в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Крупнейший джек-пот в истории белорусских лотерей вскоре разыграют в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сумма выигрыша составляет более 2 миллионов рублей. Это абсолютный рекорд розыгрышей. Для сравнения, полтора года назад джек-пот едва дотягивал до 300 тысяч рублей. Счастливчик сможет забрать всю сумму сразу.
Александр Хромылев, генеральный директор компании-оператора электронных интерактивных игр:
Когда бы не объявился победитель, все готово для поздравлений. Единственный вопрос – нам придется, как всегда, потратить на то, чтобы его отыскать. Уверен, канал СТВ сможет нам помочь в этой миссии. Если будет несколько победителей, то джек-пот будет разделен между нами. Сама математика, теория вероятности подсказывает, что с большой долей вероятности победитель будет один.
Согласно правилам лотереи, участнику игры должно быть не меньше 18 лет. А дальше остаётся скрестить пальцы и надеяться на удачу.