Большой куш. Крупнейший джек-пот в 2 миллиона рублей разыграют в Беларуси

Сумма выигрыша составляет более 2 миллионов рублей. Это абсолютный рекорд розыгрышей. Для сравнения, полтора года назад джек-пот едва дотягивал до 300 тысяч рублей. Счастливчик сможет забрать всю сумму сразу.

Александр Хромылев, генеральный директор компании-оператора электронных интерактивных игр:

Когда бы не объявился победитель, все готово для поздравлений. Единственный вопрос – нам придется, как всегда, потратить на то, чтобы его отыскать. Уверен, канал СТВ сможет нам помочь в этой миссии. Если будет несколько победителей, то джек-пот будет разделен между нами. Сама математика, теория вероятности подсказывает, что с большой долей вероятности победитель будет один.