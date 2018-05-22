Завершается реконструкция стадиона «Динамо»: что появилось нового и что сохранится?

Чуть больше недели остается до завершения реконструкции легендарного стадиона «Динамо». Это уже третья реконструкция, которую переживает эта спортивная арена.
Чуть больше недели остается до завершения реконструкции легендарного стадиона «Динамо». Это уже третья реконструкция, которую переживает эта спортивная арена.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника строительного управления № 94 Стройтреста № 1 – Денис Повод.
Удастся ли все сделать вовремя?
Денис Повод, заместитель начальника строительного управления № 94 Стройтреста № 1:
Да, безусловно, работы организованы в круглосуточном формате. На сегодняшний день на площадке занято более полутора тысяч человек.
Что изменится? Сохранится ли козырёк?
Денис Повод:
Козырёк мы решили сохранить. Площадка видоизменилась. Основная арена будет выполнена двухъярусного типа и раньше козырёк до реконструкции был выполнен. Козырька навеса не было как такового, он был двухъярусного типа на западной трибуне, теперь он будет двухъярусного профиля в полном объеме. И добавили козырек навеса, который будет перекрывать 70-78% зрительских мест.
Какие новые применялись материалы и технологии?
Денис Повод:
Площадка технически очень сложная. Сложная за счет того, что это была реконструкция стадиона, мы все-таки сохранили часть, исторический облик. Такой получилось как композиционное единство архитектуры середины прошлого века и современные какие-то технологии. Поэтому мы сохранили историческую аркаду, безусловно, это было технически сделать непросто.
Правда ли, что там стало меньше мест?
Денис Повод:
Да, до реконструкции стадиона площадка вмещало 35 тыс. зрителей, на сегодняшний момент она будет под полной загрузкой: это с VIP-местами, с местами для корреспондентов и т.д., вмещать 22 тыс. человек.
Чем вы особенно гордитесь?
Денис Повод:
Площадка сложная, она не замыкается в формате только основного легкоатлетического ядра. Мы же называем: реконструкция комплекса объектов стадиона «Динамо», поэтому в сам комплекс вмещается пять подобъектов. Это основная историческая арка со стороны улицы Кирова, которая относится к памятникам архитектуры середины прошлого века. Построили скалодром. Появилось разминочное поле.
Это будет самая главная Арена в ходе Европейских игр 2019 года?
Денис Повод:
Да, безусловно. На этой площадке зажжется пламя Европейских олимпийских игр. Там примут старт Европейские игры.
Какие изюминки будут в обновлённом комплексе?
Денис Повод:
В первую очередь, как мне кажется, это экстерьер площадки, симбиоз исторической арки и новых каких-то архитектурных решений, безусловно, внешне она выглядит очень достойно. Обновлённые мачты освещения, которые смонтированы и придали какую-то лёгкость конструкции. Обновили все благоустройство, весь экстерьер 12 гектаров площади.
Стадион «Динамо» будет предназначен только для серьезных каких-то соревнований или будут открыты какие-либо центры для граждан?
Денис Повод:
Сама по себе площадка предусматривалась как многофункциональный комплекс для возможности эксплуатации его круглогодично. Он не замыкается только на проведении спортивных мероприятий, это круглогодичный какой-то тренировочный процесс, это проведение культурно-массовых мероприятий, концертной деятельности и т.д.
Смонтировано на площадке более 400 мониторов, 200 точек подключения к Wi-Fi, 400 камер видеонаблюдения, т.е. достаточно мощный комплекс. Добавили бегущую информационную строку внутри легкоатлетического ядра, будут смонтированы два форматных дисплея. Поэтому эта площадка достаточно мощная для любой концертной деятельности.