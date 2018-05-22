Завершается реконструкция стадиона «Динамо»: что появилось нового и что сохранится?

Чуть больше недели остается до завершения реконструкции легендарного стадиона «Динамо». Это уже третья реконструкция, которую переживает эта спортивная арена.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника строительного управления № 94 Стройтреста № 1 – Денис Повод. Удастся ли все сделать вовремя? Денис Повод, заместитель начальника строительного управления № 94 Стройтреста № 1:

Да, безусловно, работы организованы в круглосуточном формате. На сегодняшний день на площадке занято более полутора тысяч человек.

Что изменится? Сохранится ли козырёк? Денис Повод:

Козырёк мы решили сохранить. Площадка видоизменилась. Основная арена будет выполнена двухъярусного типа и раньше козырёк до реконструкции был выполнен. Козырька навеса не было как такового, он был двухъярусного типа на западной трибуне, теперь он будет двухъярусного профиля в полном объеме. И добавили козырек навеса, который будет перекрывать 70-78% зрительских мест.

Какие новые применялись материалы и технологии? Денис Повод:

Площадка технически очень сложная. Сложная за счет того, что это была реконструкция стадиона, мы все-таки сохранили часть, исторический облик. Такой получилось как композиционное единство архитектуры середины прошлого века и современные какие-то технологии. Поэтому мы сохранили историческую аркаду, безусловно, это было технически сделать непросто.

Правда ли, что там стало меньше мест? Денис Повод:

Да, до реконструкции стадиона площадка вмещало 35 тыс. зрителей, на сегодняшний момент она будет под полной загрузкой: это с VIP-местами, с местами для корреспондентов и т.д., вмещать 22 тыс. человек.

Чем вы особенно гордитесь? Денис Повод:

Площадка сложная, она не замыкается в формате только основного легкоатлетического ядра. Мы же называем: реконструкция комплекса объектов стадиона «Динамо», поэтому в сам комплекс вмещается пять подобъектов. Это основная историческая арка со стороны улицы Кирова, которая относится к памятникам архитектуры середины прошлого века. Построили скалодром. Появилось разминочное поле.

Это будет самая главная Арена в ходе Европейских игр 2019 года? Денис Повод:

Да, безусловно. На этой площадке зажжется пламя Европейских олимпийских игр. Там примут старт Европейские игры. Какие изюминки будут в обновлённом комплексе? Денис Повод:

В первую очередь, как мне кажется, это экстерьер площадки, симбиоз исторической арки и новых каких-то архитектурных решений, безусловно, внешне она выглядит очень достойно. Обновлённые мачты освещения, которые смонтированы и придали какую-то лёгкость конструкции. Обновили все благоустройство, весь экстерьер 12 гектаров площади.

Стадион «Динамо» будет предназначен только для серьезных каких-то соревнований или будут открыты какие-либо центры для граждан? Денис Повод:

Сама по себе площадка предусматривалась как многофункциональный комплекс для возможности эксплуатации его круглогодично. Он не замыкается только на проведении спортивных мероприятий, это круглогодичный какой-то тренировочный процесс, это проведение культурно-массовых мероприятий, концертной деятельности и т.д.