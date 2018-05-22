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Завершается реконструкция стадиона «Динамо»: что появилось нового и что сохранится?

22 мая 2018 09:33
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Чуть больше недели остается до завершения реконструкции легендарного стадиона «Динамо». Это уже третья реконструкция, которую переживает эта спортивная арена.

Завершается реконструкция стадиона «Динамо»: что появилось нового и что сохранится?-1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника строительного управления  № 94 Стройтреста №1 – Денис Повод.

Удастся ли все сделать вовремя?

Денис Повод, заместитель начальника строительного управления № 94 Стройтреста № 1:
Да, безусловно, работы организованы в круглосуточном формате. На сегодняшний день на площадке занято более полутора тысяч человек.

Завершается реконструкция стадиона «Динамо»: что появилось нового и что сохранится?-4

Что изменится? Сохранится ли козырёк?

Денис Повод:
Козырёк мы решили сохранить. Площадка видоизменилась. Основная арена будет выполнена двухъярусного типа и раньше козырёк до реконструкции был выполнен. Козырька навеса не было как такового, он был двухъярусного типа на западной трибуне, теперь он будет двухъярусного профиля в полном объеме. И добавили козырек навеса, который будет перекрывать 70-78% зрительских мест.

Завершается реконструкция стадиона «Динамо»: что появилось нового и что сохранится?-7

Завершается реконструкция стадиона «Динамо»: что появилось нового и что сохранится?-9

Какие новые применялись материалы и технологии?

Денис Повод:
Площадка технически очень сложная. Сложная за счет того, что это была реконструкция стадиона, мы все-таки сохранили часть, исторический облик. Такой получилось как композиционное единство архитектуры середины прошлого века и современные какие-то технологии. Поэтому мы сохранили историческую аркаду, безусловно, это было технически сделать непросто.

Завершается реконструкция стадиона «Динамо»: что появилось нового и что сохранится?-12

Завершается реконструкция стадиона «Динамо»: что появилось нового и что сохранится?-14

Правда ли, что там стало меньше мест?

Денис Повод:
Да, до реконструкции стадиона площадка вмещало 35 тыс. зрителей, на сегодняшний момент она будет под полной загрузкой: это с VIP-местами, с местами для корреспондентов и т.д., вмещать 22 тыс. человек.

Завершается реконструкция стадиона «Динамо»: что появилось нового и что сохранится?-17

Чем вы особенно гордитесь?

Денис Повод:
Площадка сложная, она не замыкается в формате только основного легкоатлетического ядра. Мы же называем: реконструкция комплекса объектов стадиона «Динамо», поэтому в сам комплекс вмещается пять подобъектов. Это основная историческая арка со стороны улицы Кирова, которая относится к памятникам архитектуры середины прошлого века. Построили скалодром. Появилось разминочное поле.

Завершается реконструкция стадиона «Динамо»: что появилось нового и что сохранится?-20

Это будет самая главная Арена в ходе Европейских игр 2019 года?

Денис Повод:
Да, безусловно. На этой площадке зажжется пламя Европейских олимпийских игр. Там примут старт Европейские игры.

Какие изюминки будут в обновлённом комплексе?

Денис Повод:
В первую очередь, как мне кажется, это экстерьер площадки, симбиоз исторической арки и новых каких-то архитектурных решений, безусловно, внешне она выглядит очень достойно. Обновлённые мачты освещения, которые смонтированы и придали какую-то лёгкость конструкции. Обновили все благоустройство, весь экстерьер 12 гектаров площади. 

Завершается реконструкция стадиона «Динамо»: что появилось нового и что сохранится?-23

Стадион «Динамо» будет предназначен только для серьезных каких-то соревнований или будут открыты какие-либо центры для граждан?

Денис Повод:
Сама по себе площадка предусматривалась как многофункциональный комплекс для возможности эксплуатации его круглогодично. Он не замыкается только на проведении спортивных мероприятий, это круглогодичный какой-то тренировочный процесс, это проведение культурно-массовых мероприятий, концертной деятельности и т.д.

Завершается реконструкция стадиона «Динамо»: что появилось нового и что сохранится?-26

Смонтировано на площадке более 400 мониторов, 200 точек подключения к Wi-Fi, 400 камер видеонаблюдения, т.е. достаточно мощный комплекс. Добавили бегущую информационную строку внутри легкоатлетического ядра, будут смонтированы два форматных дисплея. Поэтому эта площадка достаточно мощная для любой концертной деятельности. 

# Здания Минска # общество # Денис Повод # Фотофакт

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