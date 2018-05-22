Обзор прессы. Как прошла уборка столичных водоемов? На каких пляжах появились новые лежаки, беседки с мангалами?

В свежем номере газеты «Аргументы и факты» большое интервью с народной артисткой СССР Верой Васильевой. В котором она расскажет, почему 90 лет – не повод для грусти.

Какой вид транспорта выбираете вы? Два колеса или четыре? В любом случае этот материал для вас. О том, как ужиться автомобилистам и велосипедистам, расскажет корреспондент Евгений Гончар.

Пока корреспонденты «Аргументы и факты» разбираются с конфликтами на дорогах, редакция «Республики» запускает цикл репортажей: траектория спутника. О том, как минские семьи перебираются за кольцевую и обживаются в новом городе – в большом материале «Жизнь на орбите мегаполиса».

Ремонт полным ходом идет и в семье Борисюк. Правда, в Минске. Ведь здесь стартовал социальный проект «Добрая переделка». Как стать его участником, расскажет автор задумки Наталья Леонова. Все это и не только – в свежем номере «Минский курьер».

Корреспонденты издания готовят читателей к пляжному сезону. О том, как прошла подводная уборка столичных водоемов и все о состоянии воды – читайте в сегодняшнем номере. Любителям поваляться на солнышке будет интересно узнать, на каких пляжах появились новые лежаки, беседки с мангалами, детские площадки и другие новшества.