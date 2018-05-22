Собака Элли станет талисманом фестиваля «ПроНебо–2018»

Новости Беларуси. Собака Элли станет талисманом чемпионата мира по вертолетному спорту и фестиваля «ПроНебо–2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе со своим хозяином питомец отправится в полет на самолете, вертолете, а затем и на воздушном шаре.
Всего в конкурсе на звание талисмана, который проводила Белорусская федерация авиационного спорта, приняли участие 150 собак. Победила представительница охотничьей породы сиба-ину. Теперь фотографии Элли появится на афишах, билбордах, футболках и в оформлении всей площадки мероприятия. Ежегодный фестиваль «ПроНебо» пройдет в Минске 28 и 29 июля.