Прямой эфир

Собака Элли станет талисманом фестиваля «ПроНебо–2018»

22 мая 2018 08:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Собака Элли станет талисманом чемпионата мира по вертолетному спорту и фестиваля «ПроНебо–2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе со своим хозяином питомец отправится в полет на самолете, вертолете, а затем и на воздушном шаре.

Собака Элли станет талисманом фестиваля «ПроНебо–2018»-1

Всего в конкурсе на звание талисмана, который проводила Белорусская федерация авиационного спорта, приняли участие 150 собак. Победила представительница охотничьей породы сиба-ину. Теперь фотографии Элли появится на афишах, билбордах, футболках и в оформлении всей площадки мероприятия. Ежегодный фестиваль «ПроНебо» пройдет в Минске 28 и 29 июля.

# Прыжок с парашютом # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Обзор прессы. Как прошла уборка столичных водоемов? На каких пляжах появились новые лежаки, беседки с мангалами?
22 мая 2018 08:41

Обзор прессы. Как прошла уборка столичных водоемов? На каких пляжах появились новые лежаки, беседки с мангалами?

«Это именно то, что я искал, потому что во Франции этого нет». Как французы обучаются актёрскому мастерству в Минске
22 мая 2018 08:29

«Это именно то, что я искал, потому что во Франции этого нет». Как французы обучаются актёрскому мастерству в Минске

Влюблённые в небо. Под Гродно проходит чемпионат ВС Беларуси по парашютному спорту
22 мая 2018 08:00

Влюблённые в небо. Под Гродно проходит чемпионат ВС Беларуси по парашютному спорту