Собака Элли станет талисманом фестиваля «ПроНебо–2018»

Новости Беларуси. Собака Элли станет талисманом чемпионата мира по вертолетному спорту и фестиваля «ПроНебо–2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе со своим хозяином питомец отправится в полет на самолете, вертолете, а затем и на воздушном шаре.