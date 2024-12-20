Большое турне Лукашенко в страны Персидского залива – какой интерес у Беларуси? Объяснил политолог

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Беларусь идет на Восток. В эти дни Александр Лукашенко совершает серию визитов в страны Персидского залива. Он провел насыщенные переговоры с Султаном Омана. Затем Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Президента встречали как дорогого, очень почетного и уважаемого гостя. И это было не просто восточное гостеприимство.
Чем вызван такой интерес к региону с нашей стороны, каковы перспективы сотрудничества со странами Персидского залива? Прежде всего речь идет об экономике – Беларусь и Оман договорились о реализации большого плана сотрудничества – дорожной карты, которая должна максимально раскрыть потенциал наших отношений.
А потенциал действительно есть – белорусские технологии в медицине и сельском хозяйстве, промышленная продукция и техника – все это может найти своего потребителя не только в Омане, но и в целом в большом регионе. Более того, Султан Омана предложил рассматривать свою страну в качестве хаба для белорусской продукции, то есть речь идет о заходе на рынки Южной Азии и Африки.
Лукашенко: производить мы много чего научились, а продавать – пока не очень. Подробнее.
Алексей Дзермант:
И вот здесь стоит отдельно сказать о нашей стратегии и о роли стран Персидского залива в ней. Сейчас действительно перестраивается вся система международных отношений. И в богатых странах арабского мира, Ближнего Востока это прекрасно понимают. Выстраивается новая логистика, особенно по оси Север-Юг, потому как наши геополитические противники пытаются заблокировать традиционные маршруты по линии Запад-Восток, но, естественно, будут найдены и уже находятся иные пути.
Более того, анализируя то, куда смещается центр мирового экономического развития, очевидно, что направление на Юг и Восток становится самым перспективным, именно там будет происходить то, что определит специфику будущего мира.
На Ближнем Востоке многие уже не согласны быть бывшими колониями Запада в статусе сырьевых сателлитов, руководство этих стран начинает думать о перспективе. Во-первых, о мире будущего, где Запад уже не будет безраздельно доминировать. И поэтому у этих стран формируется запрос на большую субъектность и независимость в международных делах, в экономике и в политике.
Во-вторых, то, что состоялся такой визит белорусского лидера – это важный сигнал о том, что такие государства, как Оман, действуют именно исходя из своих национальных интересов, которые предусматривают снижение зависимости только от одной сферы – нефтегазовой добычи. Им необходимо развитие и в других сферах, где помощь Беларуси может быть весьма ценной.
Подробнее в видео.