Большое турне Лукашенко в страны Персидского залива – какой интерес у Беларуси? Объяснил политолог

Алексей Дзермант, политолог:

Беларусь идет на Восток. В эти дни Александр Лукашенко совершает серию визитов в страны Персидского залива. Он провел насыщенные переговоры с Султаном Омана. Затем Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Президента встречали как дорогого, очень почетного и уважаемого гостя. И это было не просто восточное гостеприимство.

Чем вызван такой интерес к региону с нашей стороны, каковы перспективы сотрудничества со странами Персидского залива? Прежде всего речь идет об экономике – Беларусь и Оман договорились о реализации большого плана сотрудничества – дорожной карты, которая должна максимально раскрыть потенциал наших отношений.

А потенциал действительно есть – белорусские технологии в медицине и сельском хозяйстве, промышленная продукция и техника – все это может найти своего потребителя не только в Омане, но и в целом в большом регионе. Более того, Султан Омана предложил рассматривать свою страну в качестве хаба для белорусской продукции, то есть речь идет о заходе на рынки Южной Азии и Африки.