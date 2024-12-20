Благотворительный проект «Наши дети» поднял настроение юным пациентам минской больницы

Вся забота и любовь – нашим детям. Самый душевный проект путешествует по стране. Тот случай, когда не один Дед Мороз на всех детей, а целые коллективы готовы взять на себя миссию добрых волшебников и дарить подарки, которые будут радовать не один день, а многие годы. В гости к ребятам в преддверие новогодних праздников, приезжают люди разных профессий, званий и рангов. Они посещают детские дома-интернаты, приемные семьи и больницы, чтобы марафон добра объединил как можно больше маленьких белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние полгода одиннадцатилетний Мирослав уже дважды был в больнице. Жизнь мальчика кардинально изменилась после того, как ему поставили диагноз – сахарный диабет. Но, несмотря на все жизненные трудности, он сохраняет доброту в сердце и мечтает о простых, но таких важных вещах.

Мирослав Варшицкий: Мечтаю, что врачи найдут какое-нибудь лекарство, чтобы вылечить эту болезнь, чтобы все взрослые и дети вылечились навсегда от этой болезни, были радостными и следили за здоровьем.

У каждого желания должно быть продолжение. И врачи обязательно найдут способ вылечить Мирослава. Поддержать ребят, у которых сейчас непростой период, сегодня приехали участники заслуженного любительского коллектива страны «Сябрынка». Представление никого не оставило равнодушным. Сказочные персонажи навестили даже тех, кто находится в реанимации.

Добрыми волшебниками для юных пациентов больницы, а сейчас на лечении здесь свыше 200 ребят, стали представители Белорусского детского фонда и одного из ведущих издательств страны. Каждый получил сладкие угощения и подарки, которые скрасят их пребывание в больнице.