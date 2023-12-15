В Минске зафиксировано меньше нарушений правил электроснабжения за 2023-й

За 10 месяцев текущего года в Минске зафиксировано меньше нарушений правил электроснабжения. В их числе и безучетное потребление электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом помогает системная работа по совершенствованию мер контроля. «Минскэнерго» напоминает, что несоблюдение правил наносит ущерб энергетической системе. При этом нарушители подвергают риску не только себя, но и соседей. В результате поражения электрическим током возможны травмы и даже гибель.

Виталий Ковалев, начальник отдела контроля и анализа потерь электроэнергии филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго»:

В случае выявления незаконного потребления электрической энергии абоненту придется заплатить намного больше, чем если бы он рассчитывался по показаниям приборов учета. Законодательством Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа до 10 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до 25 базовых величин, на юридическое лицо – до 50 базовых величин.