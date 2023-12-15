Иван Кубраков посетил отряд спецназначения в Минском районе
Отряд спецназначения в Минском районе, созданный недавно на базе войсковой части 3310, посетил министр внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задачи «Торнадо» – борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.
При решении различных вводных военнослужащие показали свои навыки и умения. Экипировка, техника и вооружение нового подразделения полностью соответствуют названию.
Командующий внутренними войсками вручил Ивану Кубракову краповый берет – это символ мужества, доблести и отваги.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Полтора года назад мною была поставлена задача создать во всех регионах нашей страны специальные подразделения, которые будут готовы работать в любой местности и на любой территории. Ваша задача – обеспечить безопасность наших граждан в любой точке нашей страны.
Личный состав руководитель нацелил на продолжение планомерной работы по повышению уровня профессиональной подготовки. Наиболее отличившимся вручены заслуженные награды.