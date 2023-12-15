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Иван Кубраков посетил отряд спецназначения в Минском районе

15 декабря 2023 08:41
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Отряд спецназначения в Минском районе, созданный недавно на базе войсковой части 3310, посетил министр внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задачи «Торнадо» – борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.

При решении различных вводных военнослужащие показали свои навыки и умения. Экипировка, техника и вооружение нового подразделения полностью соответствуют названию.

Иван Кубраков посетил отряд спецназначения в Минском районе-1

Командующий внутренними войсками вручил Ивану Кубракову краповый берет – это символ мужества, доблести и отваги.

Иван Кубраков посетил отряд спецназначения в Минском районе-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Полтора года назад мною была поставлена задача создать во всех регионах нашей страны специальные подразделения, которые будут готовы работать в любой местности и на любой территории. Ваша задача – обеспечить безопасность наших граждан в любой точке нашей страны.

Иван Кубраков посетил отряд спецназначения в Минском районе-7

Личный состав руководитель нацелил на продолжение планомерной работы по повышению уровня профессиональной подготовки. Наиболее отличившимся вручены заслуженные награды.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Иван Кубраков

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