Иван Кубраков посетил отряд спецназначения в Минском районе

Отряд спецназначения в Минском районе, созданный недавно на базе войсковой части 3310, посетил министр внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задачи «Торнадо» – борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.

При решении различных вводных военнослужащие показали свои навыки и умения. Экипировка, техника и вооружение нового подразделения полностью соответствуют названию.