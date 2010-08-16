Большинство школ республики получили паспорта готовности

1 сентября первых учеников примут и школы-новостройки: две в Минске и одна в Минской области, в Боровлянах. Все старые учреждения образования практически завершили ремонт. Особое внимание в этом году уделили пищеблокам и спортивным площадкам, пожарной безопасности и готовности к холодам. Есть и те, кто с первого раза проверку не прошел. На устранение недостатков — две недели.

Они, как настоящие ученики, сражаются с неприятностями. Для работников учреждений образования последний месяц лета — хлопоты и головная боль. Вымыть, покрасить, побелить... Эти работы педагоги готовы выполнять и сами. Лишь бы успеть к началу учебного года.

Какой была 125-ая школа до ремонта теперь можно увидеть только на фотографиях. Обновлённый стадион, питание по принципу шведского стола. Каждый кабинет обустроен по последнему слову техники. Здесь и компьютер, и телевизор. А для лучшего восприятия информации — цветотерапия. Каждый класс — новый оттенок. Экзамен с пристрастием эта школа уже выдержала.

Татьяна Берестевич, директор средней общеобразовательной школы №125:

Мы работаем по принципу, чтобы ребятам нравилось. Мы их обучаем через воспитание, через здоровый образ жизни. Это и цветовая гамма, и оформление школы — всё это только способствует развитию.

Получить паспорт готовности нелегко. Специальная комиссия устраивает школе экзамен с пристрастием. Состояние столовых, классов и спортзалов — всё должно быть на десяточку. Халтура не пройдёт, ведь инвестиции в школьный комфорт уже превысили 300 миллиардов рублей.

Школе в Боровлянах поблажек точно не будет. Через две недели она примет первых учеников. Им ещё предстоит оценить два спортивных зала, стадион, теннисный корт и бассейн. Изюминкой станет зимний сад прямо в фойе. Пока же последний лоск наводят строители. Свой первый паспорт готовности в этом учебном заведении ждут с особым волнением.

Жанна Воробей, директор учебно-педагогического комплекса (Боровляны):

Для того, чтобы получить паспорт готовности, работают абсолютно все службы: и санэпидемстанция, и противопожарная служба, и гостехнадзор, и система образования. Поэтому проверке подлежат все узлы, все помещения, которые находятся в данном здании.

Главные документы общеобразовательных учреждений получат не все. Городские власти за количеством школ не гонятся. Качество и безопасность — приоритетны.

Владимир Щербо, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

К следующему учебному году мы открываем школу в Михалово на 1020 мест и в Каменной Горке. Школу в Дружбе мы планируем открыть в конце календарного года. Посмотрим, поизучаем. Если не будет крайней необходимости, к следующему сентябрю откроем, чтобы более качественно ее подготовить.

Для тех школ, которые ещё не прошли контроль, пересдача назначена на 30 августа. Оценить готовность номер один на практике в этом году смогут около 160 тысяч столичных учеников.