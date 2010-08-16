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Мингорисполком рассмотрел коллективную жалобу многодетных семей по вопросу земельных участков

16 августа 2010 18:25
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Минчане жаловались на безответственное отношение ряда столичных чиновников по выделению положенных им земельных участков.

В частности, многих не устраивало место и качество земли для индивидуальной застройки. За поверхностный подход при рассмотрении обращений граждан к дисциплинарной ответственности привлечены председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, исполняющий обязанности начальника управления жилищной политики Мингорисполкома, заместители глав администраций Центрального и Советского районов. Начальник же управления регулирования застройки комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома освобождён от занимаемой должности.

Как заверили в Мингорисполкоме, на следующей неделе проблема с выделением земельных участков многодетным семьям будет полностью решена.

Андрей Ясюченя, заместитель председателя Мингорисполкома:
Как тем семьям, которые обратились, так и тем семьям, участки которых комиссией признаны сложными для освоения, будет предложено повторное право выбора участков .Эта работа будет начата с понедельника 23 августа. Если кто-то считает, что его участок находится в хорошем месте и нравится, то его оставят за арендатором.

# общество

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