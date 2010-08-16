1 сентября распахнет свои двери единственная белорусская школа в Латвии

С этого учебного года она станет полноценным учебным заведением с собственной пропиской. Дело в том, что до недавнего времени у школы не было даже здания.

Сегодня в Латвии конкуренция между школами высока. Озвученный правительством принцип «деньги следуют за учеником» поставил ряд малочисленных школ на грань выживания.

Не стала исключением и единственная белорусская школа в Латвии. Тем не менее, интерес к ней у родителей растёт, причём, не только среди этнических белорусов. Это позволит заведению в скором будущем получить статус полноценной среднеобразовательной школы.

Ганна Иване, директор Белорусской школы в Латвии:

С этого учебного года мы переезжаем в новые помещения, которые к 1 сентября будут сделаны по евростандарту и, думаю, нам понадобится ещё год, чтобы решить все технические вопросы, документацию, и тогда сможем думать об открытии здесь средней школы.

Белорусская диаспора – вторая по численности в Латвии после русской. Здесь традиционно умели поддерживать и развивать связи с исторической родиной, в республике работают сразу несколько белорусских обществ — практически во всех крупных городах Латвии. И огромное значение придаётся изучению белорусского языка.

Валентина Пискунова, председатель Союза белорусов Латвии:

Мы здесь стараемся на всех наших мероприятиях говорить по-белорусски. И очень рады и гордимся тем, что у нас есть белорусская школа, где ученики могут говорить по-белорусски. К сожалению, язык не идёт как основной предмет, он идёт вспомогательным, но ученики знакомятся с историей и культурой Беларуси.

Валентина Пискунова своих детей, а теперь и внуков старается воспитывать в духе родной Беларуси. И они радуют её своими успехами. Внуки регулярно побеждают в конкурсах и фестивалях, а дочь Елена собирается защищать интересы латвийских земляков в парламенте страны, выборы в который состоятся уже очень скоро.

Елена Лазарева, кандидат в депутаты Сейма Латвии от Латгалии:

Белорусские дети, живя за рубежом, должны слышать свою речь, знать культуру и историю Беларуси. Наши дети ездят в Беларусь в лагерь «Зубрёнок», старшие едут поступать в вузы Беларуси по программе, основанной на соглашении между министерствами образования Латвии и Беларуси.

Из Беларуси в школу передавали учебники, мебель, национальные костюмы для фольклорного ансамбля. Но до недавнего времени у школы не было даже своего здания, не хватало помещений. В прошлом году учебное заведение посетил Президент Латвии, и при поддержке латвийской стороны школа получила новую прописку. Однако по-прежнему остаётся открытым вопрос об оснащении специализированных классов, компьютерного кабинета и спортивного зала. А решение этого вопроса зависит только от финансирования.