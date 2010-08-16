В Гродненской области комбайнер установил абсолютный рекорд жатвы

Три тысячи тонн зерна всего за три недели. Но на этой цифре хлебороб останавливаться не намерен. Уборка в северных районах области ещё не завершилась.

Комбайнер Святослав Адамович дома не появлялся уже целую неделю. В родном хозяйстве уборочная давно завершилась, но помощь потребовалась соседним районам. Марш-бросок в 200 километров и сразу в поле. Здесь его и застала приятная новость — механизатор стал лидером жатвы в Гродненской области. Он первый в регионе намолотил три тысячи тонн зерна.

Святослав Адамович, механизатор СПК «Прогресс — Вертелишки» Гродненского района:

В этом году так повезло, что три тысячи намолотил. В дороге мы 6 часов были и сразу же в работу включились.

Радоваться своему достижению, признаётся Святослав, нет времени. На поле с утра и до вечера. Нужно успеть до дождей убрать урожай.

Андрей Дамуть, главный агроном СПК «Принеманский», Новогрудского района:

В этом году средняя урожайность зерновых и зернобобовых в нашем хозяйстве составляет 39,5 центнеров с гектара, что немного ниже к уровню прошлого года. Были различные поля, были участки и по 55 центнеров с гектара, были и ниже, но в среднем 39,5.

Несмотря на внушительный парк своих комбайнов, а их в СПК «Принеманском» 12, помощь передовика и его коллег пришлась как никогда кстати. Механизаторов направили на самые сложные участки. И, судя по результату, гости с задачей справились.

Александр Филон, председатель СПК «Принеманский» Новогрудского района:

Погодные условия сложились так что своими силами мы не успели убрать всё, поэтому попросили помощи — приехали комбайны из Гродненского района. Сегодня вечером или завтра утром уже закончим убирать зерновые.

В этом году Святослав Адамович побил свой собственный рекорд. На прошлой жатве он намолотил 2,5 тысячи тонн зерна. Но и на трёх тысячах комбайнер останавливаться не намерен. Уборка ещё не завершилась в северных районах Гродненской области.

В запасе у комбайнера дней пять, не больше. В Принеманском регионе уже убрано 96% площадей зерновых. Урожайность, по-прежнему, самая высокая в республике — более 40 центнеров с гектара. Правда, впереди ещё кукуруза. На её уборке личные намолоты механизаторов могут возрасти не на одну сотню тонн.