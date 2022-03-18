Алексей Дзермант: «Мы должны излечить украинцев от нацизма, вернуть им здравый рассудок»

Новости Беларуси. Авторская рубрика Алексея Дзерманта «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. На фоне военной спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины мы увидели, какой вал фейков и дезинформации обрушился на белорусское информационное пространство. Изо всех щелей – в социальных сетях, мессенджерах, через YouTube – полезла навязчивая реклама. Цель понятна – посеять среди наших людей панику, сделать так, чтобы они завибрировали, перестали доверять государственным средствам массовой информации и власти. Спекулируют на антивоенных лозунгах, пытаются вновь использовать наших людей, чтобы они занимались подрывом общественного спокойствия. Идет массированное воздействие и атака на психологически неустойчивых граждан, особенно женщин. Конечно, все это происходит далеко не случайно и не стихийно – это так называемые информационно-психологические спецоперации, которыми занимаются украинские и западные военные и спецслужбы. Их задачи заключаются в том, чтобы открыть фронт противостояния внутри нашей страны, чтобы информационные бомбы взрывались в нашем сознании и мы пошли друг на друга, разрушая наше собственное государство.

Алексей Дзермант:

В общем, хотят, чтобы на нашу землю пришла война и разруха. У себя они в этом чрезвычайно преуспели. И сейчас хотят посеять эти зерна ненависти у нас, прикрываясь якобы благими намерениями. Поэтому доверять можно только официальной информации, заявлениям Президента. Успокаивайте близких и родных. Нужно защищать свое информационное и личное пространство от деструктивного воздействия, быть в этой ситуации спокойным и хладнокровным. А еще наши противники хотят выбить Беларусь из союза с Россией, чтобы мы ей не помогали, а солидаризировались с нацистами, которые пока еще заправляют в Украине. Но этого не будет, белорусы никогда не пойдут на предательство. «Нам там делать нечего, и нас туда не зовут». Лукашенко о белорусских военных в Украине. Читайте здесь.

Алексей Дзермант:

Наш Президент неоднократно говорил о том, что белорусской армии нет и не будет в Украине. Нам нечего там делать. Будучи союзником России, у нас другие задачи – надежно охранять наши западные и южные границы, не позволять совершить оттуда удар по нам или по России. И это очень важная миссия, мы являемся стратегическим фактором сдерживания дальнейшей эскалации с западной и с украинской стороны. Да, при этом мы помогаем России в тех рамках, в которых можем и которые реально нужны России, никаких просьб о вовлечении Беларуси в конфликт в Украине с российской стороны нет. А вот с украинской, похоже, очень хотят нас в этот конфликт втянуть: пытаются обстреливать ракетами, но наше ПВО все это сбивает на подлете, наш воздушный щит невозможно пробить, и все это похоже больше на провокацию и запугивание с украинской стороны. «Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе – сходите, посмотрите». Лукашенко о сбитой над Беларусью ракете. Читайте здесь.

Алексей Дзермант:

Мы знаем, что белорусов пытаются преследовать и обижать в Украине и на Западе, обвиняя их в агрессии, но все эти годы агрессия и ненависть шла с той стороны, и мы не отвечали должным образом. Мы видим, как у наших дальнобойщиков пытаются отнять машины и имущество, как наших людей притесняют в западных странах. Неужели мы не знали, что в Украине установился бандитский режим, а на Западе всего лишь носят маску лицемерия, за которой скрывается личина русофобии и белорусофобии? Теперь мы в этом убедились, и даже те, кто поддался пропаганде беглых и вроде бы выступил против нашего государства, столкнулись различными формами притеснения и дискриминации. Никому не интересно за Лукашенко они или против, их будут оскорблять, унижать, избивать и грабить. Поэтому лучшее решение – возвращаться домой, здесь они найдут защиту, и к ним будут относиться как к людям. Конечно, это коснется тех, кто не совершил серьезных правонарушений, да даже у тех, у кого есть грехи за спиной, есть шанс – нужно искренне покаяться. «Дальше будет хуже. Поэтому домой, на коленях, ползком». Что Лукашенко посоветовал беглым?