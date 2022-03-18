Алексей Дзермант: «Мы должны излечить украинцев от нацизма, вернуть им здравый рассудок»

Новости Беларуси. Авторская рубрика Алексея Дзерманта «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Авторская рубрика Алексея Дзерманта «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. На фоне военной спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины мы увидели, какой вал фейков и дезинформации обрушился на белорусское информационное пространство. Изо всех щелей – в социальных сетях, мессенджерах, через YouTube – полезла навязчивая реклама.
Цель понятна – посеять среди наших людей панику, сделать так, чтобы они завибрировали, перестали доверять государственным средствам массовой информации и власти. Спекулируют на антивоенных лозунгах, пытаются вновь использовать наших людей, чтобы они занимались подрывом общественного спокойствия. Идет массированное воздействие и атака на психологически неустойчивых граждан, особенно женщин.
Конечно, все это происходит далеко не случайно и не стихийно – это так называемые информационно-психологические спецоперации, которыми занимаются украинские и западные военные и спецслужбы. Их задачи заключаются в том, чтобы открыть фронт противостояния внутри нашей страны, чтобы информационные бомбы взрывались в нашем сознании и мы пошли друг на друга, разрушая наше собственное государство.
Алексей Дзермант:
В общем, хотят, чтобы на нашу землю пришла война и разруха. У себя они в этом чрезвычайно преуспели. И сейчас хотят посеять эти зерна ненависти у нас, прикрываясь якобы благими намерениями. Поэтому доверять можно только официальной информации, заявлениям Президента. Успокаивайте близких и родных. Нужно защищать свое информационное и личное пространство от деструктивного воздействия, быть в этой ситуации спокойным и хладнокровным.
А еще наши противники хотят выбить Беларусь из союза с Россией, чтобы мы ей не помогали, а солидаризировались с нацистами, которые пока еще заправляют в Украине. Но этого не будет, белорусы никогда не пойдут на предательство.
«Нам там делать нечего, и нас туда не зовут». Лукашенко о белорусских военных в Украине. Читайте здесь.
Алексей Дзермант:
Наш Президент неоднократно говорил о том, что белорусской армии нет и не будет в Украине. Нам нечего там делать. Будучи союзником России, у нас другие задачи – надежно охранять наши западные и южные границы, не позволять совершить оттуда удар по нам или по России. И это очень важная миссия, мы являемся стратегическим фактором сдерживания дальнейшей эскалации с западной и с украинской стороны.
Да, при этом мы помогаем России в тех рамках, в которых можем и которые реально нужны России, никаких просьб о вовлечении Беларуси в конфликт в Украине с российской стороны нет. А вот с украинской, похоже, очень хотят нас в этот конфликт втянуть: пытаются обстреливать ракетами, но наше ПВО все это сбивает на подлете, наш воздушный щит невозможно пробить, и все это похоже больше на провокацию и запугивание с украинской стороны.
«Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе – сходите, посмотрите». Лукашенко о сбитой над Беларусью ракете. Читайте здесь.
Алексей Дзермант:
Мы знаем, что белорусов пытаются преследовать и обижать в Украине и на Западе, обвиняя их в агрессии, но все эти годы агрессия и ненависть шла с той стороны, и мы не отвечали должным образом. Мы видим, как у наших дальнобойщиков пытаются отнять машины и имущество, как наших людей притесняют в западных странах.
Неужели мы не знали, что в Украине установился бандитский режим, а на Западе всего лишь носят маску лицемерия, за которой скрывается личина русофобии и белорусофобии? Теперь мы в этом убедились, и даже те, кто поддался пропаганде беглых и вроде бы выступил против нашего государства, столкнулись различными формами притеснения и дискриминации.
Никому не интересно за Лукашенко они или против, их будут оскорблять, унижать, избивать и грабить. Поэтому лучшее решение – возвращаться домой, здесь они найдут защиту, и к ним будут относиться как к людям. Конечно, это коснется тех, кто не совершил серьезных правонарушений, да даже у тех, у кого есть грехи за спиной, есть шанс – нужно искренне покаяться.
«Дальше будет хуже. Поэтому домой, на коленях, ползком». Что Лукашенко посоветовал беглым?
Алексей Дзермант:
Конечно, происходящее сегодня в Украине – большое испытание для всех нас, но Беларусь абсолютно правильно ведет себя в этой ситуации. Мы стали спиной к спине с Россией, мы проявляем себя как настоящий союзник, мы делаем все для того, чтобы в Украине наступил долгожданный мир. Но некоторые не совсем адекватные украинцы пытаются обвинить белорусов в ударе в спину.
Но они забывают, что киевский режим первый стал наносить предательские удары по нам, вводя санкции, поддерживая радикалов, выслуживаясь перед Западом, засылая шпионов. Или они думали, что за все эти пакости не будет ответа? И когда он случился, то стали удивленно вопрошать – «А нас-то за що?».
В братской междоусобице нет ничего хорошего, но правда за нами – россиянами, русскими и белорусами. Мы должны излечить украинцев от нацизма, вернуть им здравый рассудок, вернуть Украину в нашу славянскую семью, сделать ее снова мирной и безопасной.