Праздник для всех: благотворительные акции сплотили в преддверии Нового года всю Беларусь

Новости Беларуси. Спасо-Преображенская церковь в Полоцке – один из древнейших храмов Беларуси. Когда-то именно здесь был пожертвован знаменитый крест Евфросинии Полоцкой – гордость земли белорусской.

Вообще, отношение к истории, детям и старикам – лакмусовая бумажка любого общества. А те, кто особенно нуждается во внимании, в рождественские и праздничные дни ждут доброго слова вдвойне. Для Беларуси это уже многолетняя традиция. Не изменил традиции на уходящей неделе и Президент. 30 декабря Александр Лукашенко отправился в гости к тем, кто ожидает по-настоящему теплого и семейного праздника.

Новый год и Рождество – это семейные праздники. Вся Беларусь, как единая и дружная семья, встречает эти холодные дни в теплой атмосфере.

Дарья Варганова, воспитанник Великолетчанского детского дома:

Я уже восемь лет здесь. И каждый год происходит что-то новое. Всегда дарят всякие подарки, настроение поднимают. Не оставляют нас.

Этот детский дом на самом севере страны – в Витебской области, а этот уже на юге – в Брестской области. И везде к детям пришел Дед Мороз. Конечно, он один, а таких юных белорусов – родителями, для которых стало государство, – много. Поэтому доброму волшебнику помогают неравнодушные актеры и банкиры.

Андрей Туцкий, управляющий банком:

Если мы не будем помогать детям, тогда грош цена нашей работе. Мы надеемся, что с этим детским домом получится помочь, сделать ремонт, обновление интерьера, новую мебель сделать.

У кого нет родителей, а у кого-то – здоровья. Но праздник будет у всех «наших детей». Благотворительные тропы в детские дома и интернаты даже самый большой снегопад не способен замести. В эти дни к детям вместе с чародеем с бородой идут люди в пагонах.

Буквально протоптали дорогу к своим юным подопечным и витебские обувщики. С начала акции «Наши дети» спонсоры собрали 25 тысяч белорусских рублей.

Николай Петальков, заместитель генерального директора кожевенно-обувного холдинга «Марко»:

Наша компания помогает не только этому детскому дому, а и другим организациям, где есть дети, которые нуждаются в этой помощи. Мы никогда не отказываемся помогать не только детям, а и взрослым людям, которые нуждаются в нашей помощи.

Если своими ожиданиями дети делятся с Дедом Морозом, то одинокие старики пишут письма Президенту. Глава государства послания прочел и, захватив подарки, приехал к постояльцам этого дома-интерната.

Несмотря на официальную вывеску, это не интернат, это родной дом для трех сотен пожилых белорусов, под сводами которого даже создаются семьи. Пожениться решили Николай Павлоский и Лариса Гуркова. Именно они и встречали высокого гостя.

Юные и пожилые белорусы – это две точки прямого пути для социально ориентированного государства. Система социального обеспечения работает, но слишком громоздкая. Ей необходима оптимизация и более понятная структура. А сэкономленные деньги – дополнительный бонус для двух миллионов пожилых белорусов. Этим займется новый министр труда и социальной защиты.

Но долго слушать чиновников, как государственные институты скрашивают житье-бытье одиноких стариков, Президент не стал, а сам пообщался с этими людьми.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что вы улыбаетесь – это дорогого стоит. Я очень рад, что к вам приехал. Я вам очень благодарен за эту встречу. Когда я приезжаю в такие дома, я не с каждым могу встретиться. Но вас попрошу передать от меня всем старикам здешним вот эту атмосферу и мою энергетику, я на вас воздействую, я не Кашперовский, но на вас воздействую. Пройдите по квартирам и передайте им доброту и теплоту, с которой я приехал. Я приехал с добрым сердцем и с теплотой к вам.

Несмотря на плотный предновогодний график, беседа в уютной атмосфере длилась больше часа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Я часто, разговаривая с руководителями разных органов власти нашей, говорю, когда речь идет о пенсионных выплатах, еще о чем-то, что надо сделать невозможное. Потому что все мы будет стариками, молодыми мы уже не будем. Поэтому надо это иметь в виду, что все к этому придем. И как мы будем к старикам относиться, точно так же и к нам будут относиться.

Вот бы согревать свое заботой обделенных людей богатые белорусы стали не только в преддверии зимних праздников. Предложение Президента о создании благотворительного фонда звучит в унисон главного смысла светлых праздников – Нового года и Рождества.

У семьи Президента есть адреса, по которым она постоянно привозит подарки к праздникам. Чета старшего сына главы государства Виктора Лукашенко своих друзей нашла в этом доме семейного типа.

Виктор Лукашенко, помощник Президента Республики Беларусь по национальной безопасности:

Мы всегда с удовольствием ездим в такие семьи. Для нашей семьи это уже хорошая традиция. Все наши детки это мероприятие любят, все с удовольствием приезжают. Самый маленький, возможно, еще стеснятся, но, тем не менее, для нашей семьи это большое событие.

Инвестируя в радость других людей, человек получает дивиденды счастья. Но это состояние коллективное. Вот и этот традиционный предновогодний визит – в домашней обстановке и за большим столом. Сила духа и любовь к жизни в такой атмосфере поднимается на мелодичные высоты.