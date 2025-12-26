Большие выходные! Сотрудники милиции продолжают нести службу в усиленном режиме

В Беларуси продолжаются большие выходные. За 25 декабря большинство отработало 20 декабря. Перенос был связан с тем, что часть христиан накануне отмечало Рождество Христово. В праздничные дни милиция работает в усиленном режиме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники органов внутренних дел обеспечивали охрану общественного порядка и дорожную безопасность вблизи католических и протестантских храмов, где проходили праздничные богослужения. Каких-либо серьезных происшествий не зафиксировано.

Счастливый финал и у истории с пропажей девочки в Витебском районе. После информации об ее исчезновении был создан оперативный штаб, в воздух запустили беспилотники. Всего в поисках было задействовано более 20 единиц техники, в том числе квадроциклы и дроны, а также 120 человек. Сообщение о том, что подростка 2010 года рождения нашли целым и невредимым, поступило поздно ночью.