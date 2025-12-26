Наталья Кочанова провела встречу с членами Совета старейшин

Развитие человеческого потенциала, социальной защиты и туризма. Эти темы стали центральными на встрече председателя Совета Республики с представителями Совета старейшин, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили о достижениях в 2025-м и о задачах на предстоящую пятилетку в рамках выполнения программы соцэкономразвития, принятой на Всебелорусском народном собрании. Ей определено семь приоритетов. В них входит национальная демографическая безопасность, развитие человеческого потенциала, создание качественной и удобной среды для жизни.

Марианна Щеткина, член Совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Особенность программы, которая принята на следующие 5 лет, это человекоцентричность. И то, что Президент всегда ставит человека в центр всех проблем, всех вопросов, и для решения того, чтобы ему жилось комфортно, чтобы были условия для образования, для здравоохранения, чтобы дороги были хорошие. Все это очень важно.

Совет старейшин, который состоит из людей, готовых поделиться своим богатым опытом и видением решения острых проблем, волнующих общество, периодически выступает с инициативами, которые затем принимают во внимание не только в Совете Республики.