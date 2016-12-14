Больше тепла и меньше суммы в жировках: в Могилеве построили уникальный для Беларуси энергоэффективный жилой дом

Новости Беларуси. Высокие технологии активно осваивают по всей стране. Так, в Могилеве построили первый в Беларуси «умный» дом. Благодаря уникальной системе энергосбережения он будет обогревать себя сам. Для жильцов, а это в основном многодетные семьи, главный плюс в стоимости коммунальных услуг. По расчетам, суммы их жировок будут в два раза ниже, чем у жителей обычных многоэтажек, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дом, на первый взгляд, ничем не отличается от обычных панельных новостроек. Весь секрет – в его начинке. Внутри – уникальная для Беларуси энергоэффективная система. «Умный» дом способен обогревать себя сам.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Тепло поступает благодаря системе рекуперации – в действии принцип теплообмена. Воздух, уходящий из квартиры через вентиляцию, обогревает входящие потоки с улицы. Крыша напоминает мини-электростанцию. Гелиоколлекторы из энергии солнца вырабатывают энергию тепла, которая подогревает воду. Ее подогревает и этот утилизатор тепла. Горячая сточная вода из ванной и кухни делиться теплом с чистой водой, которой еще предстоит подняться в квартиры.

Жить в этом доме точно будет экономнее, чем в соседних панельках. На отопление – в два с половиной раза. На подогрев воды – в четыре! Именно столько энергии, а значит, и денег можно будет сэкономить.

Андрей Москалев, директор управления капитального строительства Могилевского горисполкома:

Совместная работа систем, которые установлены в этом доме, достаточно, для того чтобы в летний период горячую воду не подавать. Она и так будет подогрета.

А еще жильцы смогут сами устанавливать комфортную температуру воздуха в своих квартирах. Регулировать подачу тепла через вентиляцию и батареи. Главный плюс для жильцов – это минус в жировках. Платить за коммуналку придется раза в два меньше. Дом социальный и предназначен в основном для многодетных семей. В числе счастливых обладателей квадратных метров и семья Светланы Тюлевой. С мужем и тремя сыновьями 11 лет жили вместе с родителями и вот, наконец, появился свой угол.

Светлана Тюлева, житель Могилева:

Конечно, эти денежки, которые мы могли потрать на коммунальные услуги, сейчас мы можем потратить детям на игрушки, на какие-то развивающие игры.

Первый в Беларуси энергоэффективный дом нового поколения построили за бюджетные средства при поддержке Программы развития ООН.

Екатерина Паниклова, заместитель постоянного представителя Программы развития ООН в Республике Беларусь:

Когда мы строили этот дом, самая главная задача была – снизить потребление энергии в доме в два раза. И также ограничить выброс парникового газа, который влияет на изменение климата.

Зеленая экономика теперь в стране не просто модный тренд. Уже началась компания строителсва энергоэффективных домов по всей стране. В ближайшее время высотки введут в столице и Гродно. Технологическая система дома окупается за несколько лет. А дальше – сплошная экономия.