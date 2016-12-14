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Благоустройство для комфортной и безопасной жизни: Президент утвердил новые генпланы развития Витебска и Гомеля

14 декабря 2016 16:38
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Новости Беларуси. Президент Беларуси утвердил новые генпланы развития Витебска и Гомеля. Указ, который предусматривает корректировку предыдущих генеральных планов двух областных центров, глава государства подписал 14 декабря.

Так, в соответствии с документами, территориально города расширяться не будут, однако в рамках границ города предполагаются перемены. Это касается и строительства нового жилья, и благоустройства уже существующих территорий, их оптимизации для комфортной и безопасной жизни, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства

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