Благоустройство для комфортной и безопасной жизни: Президент утвердил новые генпланы развития Витебска и Гомеля

Новости Беларуси. Президент Беларуси утвердил новые генпланы развития Витебска и Гомеля. Указ, который предусматривает корректировку предыдущих генеральных планов двух областных центров, глава государства подписал 14 декабря.

Так, в соответствии с документами, территориально города расширяться не будут, однако в рамках границ города предполагаются перемены. Это касается и строительства нового жилья, и благоустройства уже существующих территорий, их оптимизации для комфортной и безопасной жизни, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.