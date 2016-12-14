Сертификаты на стипендии Президентского спортивного клуба вручили 210 молодым атлетам и тренерам

Новости Беларуси. Будущие покорители Олимпа. 14 декабря в Национальном олимпийском комитете вручили сертификаты на стипендии Президентского спортивного клуба. Так, в 2017 году материальное поощрение получат 210 молодых талантов – атлетов и тренеров, которые уже показали себя в спорте высоких достижений.

Среди стипендиатов известные чемпионы: биатлонистка Дарья Блашко, теннисистка Вера Лапко и конькобежец Игнат Головатюк. Всего около 40 лауреатов президентского спортивного клуба поднимались на высшую ступень пьедестала крупных международных соревнований и чемпионатов мира, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:

Вы являетесь воплощением современного этапа нашей страны. Вы молоды, перспективны, талантливы и амбициозны. Ваши успехи обязательно станут важной исторической отметкой в становлении белорусской спортивной школы. Не подведите нас.

Средний размер стипендии – свыше 7000 рублей в год. Такую поддержку Президентский спортивный клуб оказывает больше 10 лет, а стипендиатами в разное время становились именитые белорусские спортсмены. Среди них Мелитина Станюта, Надежда Скардино, Антон Кушнир.

Залина Сидакова, серебряный призер чемпионата мира по борьбе, стипендиат Президентского спортивного клуба:

Это очень престижно и почетно для белорусских спортсменов. Дает дополнительную мотивацию. А мы будем доказывать результатом. За Беларусь бороться изо всех сил.