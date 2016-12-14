Сделано в Беларуси, куплено в России: за что россияне выбирают белорусские продукты

Новости Беларуси. Рядовые россияне от Калининграда до Владивостока всегда голосовали рублем за качественные белорусские продукты. В таких гастрономических пристрастиях, к слову, не раз нашему телеканалу признавались и российские губертаноры, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.



Тамара Мухина, житель Смоленска (Россия):

Вот я покупаю кефир, производства Витебского молочного завода. Когда-то в 1967 году я училась в техникуме молочной промышленности и была на практике на старом витебском заводе.

Коренная смолянка даже писала дипломную работу по теме строительства нового молокозавода в Витебске. Кому уж как не ей давать оценку сырам, кефиру, творогу, которые производят здесь сегодня. Тамара Михайловна, как и многие россияне, даже представить себе не может, кому свежая белорусская молочка то и дело кажется прокисшей.

Тамара Мухина:

О политических разборках я не могу судить, а о том, что это какие-то препятствия, наверное, для поставки белорусской продукции к нам в Смоленск. Мы, смоляне, конечно, будем этим недовольны. Потому что белорусскую продукцию у нас очень ценят. То, что продукция качественная, видимо, подходы другие к выпуску продукции, нежели у нас. И я сама, например, покупаю только белорусскую.

Сергей Протасов, житель Смоленска (Россия):

Молочку белорусскую всегда покупаю. Все качественное, хорошее. Хотя по телевизору бывает иногда говорят, что она, наоборот, некачественная, в Интернете пишут. Но я думаю, что это все специально. Потому что проходит буквально неделя-две-три, решаются какие-то вопросы. И сразу же все говорят, все в порядке.

Российским рублем за белорусские товары голосуют и предприниматели. Алексей начинал бизнес с сотрудничества с нашими мясокомбинатами в 2007 году. Ежемесячно в небольшие смоленские магазины с его склада отправляется до

сотни тонн мяса птицы и колбасных изделий. Если, конечно, запретов нет. А они сильно бьют по карманам российского малого бизнеса.

Алексей Большаков, директор оптово-продовольственной базы (Россия):

Сейчас мы понимаем, что это временно, но все равно неприятно. Конечно, мы несем убытки. И убытки очень большие. На самом деле продукция востребована в Смоленском регионе благодаря стабильному хорошему качеству и низкой цене.

Под брендом «Сделано в Беларуси» в Смоленске торгуют и небольшие магазинчики, и крупные гипермаркеты. В почете у местных жителей, как и прежде, молочка, колбасы, свежее мясо, шоколад и хлеб.

Анастасия Бут, СТВ:

Белорусским производителям не нужно даже раскошеливаться на рекламу. Достаточно одного такого плаката, за который, кстати, платит торговая сеть. В магазинах становится больше покупателей, в том числе и товаров российских брендов. Такой вот беспроигрышный маркетинговый ход.

Для россиян белорусские продукты – априори показатель качества. И на этом часто зарабатывает торговля. Роспотребнадзор же играет в другие игры и по своим правилам. Правда, проигравшими оказываются не столько белорусы, сколько простые российские покупатели.