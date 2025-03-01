В Беловежской пуще открыли обновлённую въездную браму

В Беловежской пуще открыли обновленную въездную браму. Это первый объект в рамках концепции развития инфраструктуры Национального парка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Въездную группу с двумя башнями сделали более величественной.

Получился многофункциональный комплекс с магазинами и общепитом, ресепшеном, информационным центром. При строительстве использовались только природные материалы. Специалисты применили современные подходы, опираясь при этом на традиционный стиль. Также предусмотрены парковки для велосипедов и электротранспорта. Обновленную инфраструктуру сегодня оценили туристы.

Приехали прогуляться, подышать воздухом пущанским. Полгода не были здесь. Все очень красиво, многое поменялось, изменилось.

Оксана Богалейша, начальник отдела туризма, маркетинга и рекламы Национального парка «Беловежская пуща»:

Даже во время ковида к нам с удовольствием ехали туристы. Потому что в пуще свежий воздух, можно взять велосипед, проехать по территории Национального парка, по нашим замечательным туристическим маршрутам и надышаться этим свежим воздухом, привести себя в норму. А сейчас, в послековидное время, понятно, что поток увеличился. Много белорусов приезжает. Интерес не убавляется у наших туристов.

В рамках концепции развития парка преобразились и другие объекты: закусочная Деда Мороза, ярмарочная «подкова» и вольеры с дикими животными. Уже разрабатывается проект Международного исследовательского центра. Планируется обновление гостиницы. Пущанский Дед Мороз тоже в ожидании грядущего новоселья.