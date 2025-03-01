В Беловежской пуще открыли обновлённую въездную браму

В Беловежской пуще открыли обновленную въездную браму. Это первый объект в рамках концепции развития инфраструктуры Национального парка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Въездную группу с двумя башнями сделали более величественной.
В Беловежской пуще открыли обновленную въездную браму. Это первый объект в рамках концепции развития инфраструктуры Национального парка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Въездную группу с двумя башнями сделали более величественной.
Получился многофункциональный комплекс с магазинами и общепитом, ресепшеном, информационным центром. При строительстве использовались только природные материалы. Специалисты применили современные подходы, опираясь при этом на традиционный стиль. Также предусмотрены парковки для велосипедов и электротранспорта. Обновленную инфраструктуру сегодня оценили туристы.
Приехали прогуляться, подышать воздухом пущанским. Полгода не были здесь. Все очень красиво, многое поменялось, изменилось.
Оксана Богалейша, начальник отдела туризма, маркетинга и рекламы Национального парка «Беловежская пуща»:
Даже во время ковида к нам с удовольствием ехали туристы. Потому что в пуще свежий воздух, можно взять велосипед, проехать по территории Национального парка, по нашим замечательным туристическим маршрутам и надышаться этим свежим воздухом, привести себя в норму. А сейчас, в послековидное время, понятно, что поток увеличился. Много белорусов приезжает. Интерес не убавляется у наших туристов.
В рамках концепции развития парка преобразились и другие объекты: закусочная Деда Мороза, ярмарочная «подкова» и вольеры с дикими животными. Уже разрабатывается проект Международного исследовательского центра. Планируется обновление гостиницы. Пущанский Дед Мороз тоже в ожидании грядущего новоселья.
Владислав Тетеренок, генеральный директор Национального парка «Беловежская пуща»:
В прошлом году мы сделали проект для резиденции Деда Мороза. Будет совершенно новый дом. По концепции сказки «Морозко», но немножко измененный. Он будет деревянный, конечно же, уже большая площадь. Это будет туристический объект. То есть не только дом самого Деда Мороза. Турист сможет заходить внутрь, в ледяное царство, комнату и спальню Деда Мороза, большой камин для встречи гостей. Планируем начать строительство в 2026 году.
В Беловежской пуще отмечают рост туристического потока. Особенно в праздничные дни. По случаю Масленицы здесь организовали разнообразные конкурсы, мастер-классы и пекли ароматные блины.