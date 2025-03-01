В Минске обсудили профилактику наркотической зависимости и преступлений в этой сфере

Дойти до каждого! Главная цель профилактических мероприятий. На предупреждение работают эксперты главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня наркомания поразила почти все страны мира. Учитывая важность проблемы, Генеральная Ассамблея ООН еще в 1987 году провозгласила 1 марта Международным днем борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Говоря о проводимой работе в Беларуси, эксперты отмечают, что динамика снижения количества наркопреступлений в стране остается положительной. Но закрытие украинско-российской границы привело к увеличению наркотрафика через нашу страну. Сотрудникам Министерства внутренних дел удается держать ситуацию под контролем. Так, в 2024 году они пресекли крупнейшую партию психотропов весом в тонну, которую дилеры пытались переправить из Польши. Не остается в стороне и Минздрав. В 2024-м сократилось число фактов отравления наркотиками и летальных передозировок. Основная группа риска здесь – молодежь. Именно с ней и ведется профилактическая работа, чтобы рассказать подросткам о вреде наркотиков.