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В Минске обсудили профилактику наркотической зависимости и преступлений в этой сфере

01 марта 2025 17:04
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Дойти до каждого! Главная цель профилактических мероприятий. На предупреждение работают эксперты главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня наркомания поразила почти все страны мира. Учитывая важность проблемы, Генеральная Ассамблея ООН еще в 1987 году провозгласила 1 марта Международным днем борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

В Минске обсудили профилактику наркотической зависимости и преступлений в этой сфере-2

Говоря о проводимой работе в Беларуси, эксперты отмечают, что динамика снижения количества наркопреступлений в стране остается положительной. Но закрытие украинско-российской границы привело к увеличению наркотрафика через нашу страну. Сотрудникам Министерства внутренних дел удается держать ситуацию под контролем. 

Так, в 2024 году они пресекли крупнейшую партию психотропов весом в тонну, которую дилеры пытались переправить из Польши. Не остается в стороне и Минздрав. В 2024-м сократилось число фактов отравления наркотиками и летальных передозировок. Основная группа риска здесь – молодежь. Именно с ней и ведется профилактическая работа, чтобы рассказать подросткам о вреде наркотиков.

В Минске обсудили профилактику наркотической зависимости и преступлений в этой сфере-4

Алексей Валевич, заведующий сектором наркомониторинга и превентологии Республиканского научно-практического центра психологического здоровья:
Если ребенок поменял свои привычки в поведении, если он стал сильно замыкаться, поменялись его окружение, компания. Поменялся режим дня, то есть режим сна, режим питания и так далее. Это уже должно вызывать какие-то подозрения. И тогда надо уже более подробно изучать, что меняется, чтобы понять или заподозрить возможное употребление наркотических или других психоактивных веществ.

Тема наркотиков в мировой повестке остается актуальной. По данным ВОЗ, около 300 миллионов человек страдают от наркозависимости, из них ежегодно погибают более 450 тысяч, что почти в два раза превышает число жертв атомных бомбардировок японских островов в 1945 году.

# Наркотики

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