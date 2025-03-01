Формула справедливости. Президент поручил к апрелю разобраться с ценниками в магазинах

Качественный рост уровня жизни в стране – задача со звездочкой и множеством составляющих и вариантов решения. Потому роль государства в этом процессе сложно переоценить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взять, например, важнейший вопрос цены. Какой она должна быть? Мнения здесь, наверняка, будут разниться. Ведь у каждого свой интерес. Производителю и продавцу нужно побольше заработать, а потребителю, наоборот, потратить как можно меньше.

Чтобы найти ту самую «золотую середину», в правительстве сейчас проводиться большая работа – выкристаллизовывается универсальная система ценообразования, которая бы устроила всех. Процесс архисложный, потому не удивительно, что во Дворце Независимости, где накануне обсуждали новую ценовую формулу, было по-настоящему жарко. Дискуссия местами приобретала острый и эмоциональный характер. Но позиция Президента бескомпромиссна – во главе угла должна быть справедливость. Это требование возникло не на пустом месте. Мы хорошо помним 2022-й, когда страну охватила ценовая вакханалия. И лишь благодаря вмешательству главы государства удалось обуздать инфляцию. Тогда же Александр Лукашенко поручил разработать справедливую формулу ценообразования.

Хватает. Но тяжело колбасу выбрать. Уж очень большой выбор. Даже не знаю, какую выбрать.

Морковка, смотрите, какая хорошая. Капуста хорошая, яблоки. Мне кажется, что хватает.

Приходишь, глаза разбегаются, не знаешь, что брать. Вопреки замечаниям скептиков, в 2022 году, когда государство ужесточило политику ценообразования, ассортимент мы не только не потеряли, но нарастили. Сегодня в Беларуси контролируют стоимость более чем 50 % позиций, тем не менее на повестке вопрос создания новой системы регулирования цен. В 2022-м сдерживать цены пришлось ввиду политики отдельных торговых сетей. Под санкционный шумок их накручивали так, что кассовый чек только на товары первой необходимости выходил, мягко говоря, внушительный и возмутительный. Что имеем сегодня?

Хотелось бы подешевле, но нормально, хватает. Пенсию прибавили, хватает на все.

Достаточно большой ассортимент овощей. По качеству они достаточно хорошие. Цены также приемлемые, приятные.

Мы мясо берем для супа, для борща, для чего-то. Вот эта зелень хорошая всегда здесь у них. Единственное, что в этом году картошка подкачала, но она везде такая. К слову, разговор про картофель на совещании у Президента шел отдельным пунктом.

Оказывается, у нас картошки нет.

Сказано с иронией, хотя смеяться не хочется. За два месяца межсезонного периода цена на второй хлеб поднялась на 10 %, и не только на этот клубень. 21 рубль хочет за килограмм томатов один белорусский производитель. Откуда такие цены? Все потому, что в стране вырастили мало витаминов.

Наталия Ратобыльская, директор предприятия «Сахарторг»:

Томаты у нас завозные, они везде завозные. Поставки белорусских томатов, надеемся, что в скором будущем они созреют и прибудут в наши магазины. Мы ждем, что все-таки наши хозяйства будут развивать и тепличное хозяйство.