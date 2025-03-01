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Формула справедливости. Президент поручил к апрелю разобраться с ценниками в магазинах

01 марта 2025 17:25
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Качественный рост уровня жизни в стране – задача со звездочкой и множеством составляющих и вариантов решения. Потому роль государства в этом процессе сложно переоценить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взять, например, важнейший вопрос цены. Какой она должна быть? Мнения здесь, наверняка, будут разниться. Ведь у каждого свой интерес. Производителю и продавцу нужно побольше заработать, а потребителю, наоборот, потратить как можно меньше.

Формула справедливости. Президент поручил к апрелю разобраться с ценниками в магазинах-2

Чтобы найти ту самую «золотую середину», в правительстве сейчас проводиться большая работа – выкристаллизовывается универсальная система ценообразования, которая бы устроила всех. Процесс архисложный, потому не удивительно, что во Дворце Независимости, где накануне обсуждали новую ценовую формулу, было по-настоящему жарко. Дискуссия местами приобретала острый и эмоциональный характер. Но позиция Президента бескомпромиссна – во главе угла должна быть справедливость.

Это требование возникло не на пустом месте. Мы хорошо помним 2022-й, когда страну охватила ценовая вакханалия. И лишь благодаря вмешательству главы государства удалось обуздать инфляцию. Тогда же Александр Лукашенко поручил разработать справедливую формулу ценообразования. 

Формула справедливости. Президент поручил к апрелю разобраться с ценниками в магазинах-4

Хватает. Но тяжело колбасу выбрать. Уж очень большой выбор. Даже не знаю, какую выбрать.

Формула справедливости. Президент поручил к апрелю разобраться с ценниками в магазинах-6

Морковка, смотрите, какая хорошая. Капуста хорошая, яблоки. Мне кажется, что хватает. 

Формула справедливости. Президент поручил к апрелю разобраться с ценниками в магазинах-8

Приходишь, глаза разбегаются, не знаешь, что брать.

Вопреки замечаниям скептиков, в 2022 году, когда государство ужесточило политику ценообразования, ассортимент мы не только не потеряли, но нарастили. Сегодня в Беларуси контролируют стоимость более чем 50 % позиций, тем не менее на повестке вопрос создания новой системы регулирования цен.

В 2022-м сдерживать цены пришлось ввиду политики отдельных торговых сетей. Под санкционный шумок их накручивали так, что кассовый чек только на товары первой необходимости выходил, мягко говоря, внушительный и возмутительный. Что имеем сегодня?

Формула справедливости. Президент поручил к апрелю разобраться с ценниками в магазинах-10

Хотелось бы подешевле, но нормально, хватает. Пенсию прибавили, хватает на все.

Формула справедливости. Президент поручил к апрелю разобраться с ценниками в магазинах-12

Достаточно большой ассортимент овощей. По качеству они достаточно хорошие. Цены также приемлемые, приятные.

Формула справедливости. Президент поручил к апрелю разобраться с ценниками в магазинах-14

Мы мясо берем для супа, для борща, для чего-то. Вот эта зелень хорошая всегда здесь у них. Единственное, что в этом году картошка подкачала, но она везде такая.

К слову, разговор про картофель на совещании у Президента шел отдельным пунктом.

Формула справедливости. Президент поручил к апрелю разобраться с ценниками в магазинах-16

Оказывается, у нас картошки нет.

Формула справедливости. Президент поручил к апрелю разобраться с ценниками в магазинах-18

Сказано с иронией, хотя смеяться не хочется. За два месяца межсезонного периода цена на второй хлеб поднялась на 10 %, и не только на этот клубень. 21 рубль хочет за килограмм томатов один белорусский производитель. Откуда такие цены? Все потому, что в стране вырастили мало витаминов.

Формула справедливости. Президент поручил к апрелю разобраться с ценниками в магазинах-20

Наталия Ратобыльская, директор предприятия «Сахарторг»:
Томаты у нас завозные, они везде завозные. Поставки белорусских томатов, надеемся, что в скором будущем они созреют и прибудут в наши магазины. Мы ждем, что все-таки наши хозяйства будут развивать и тепличное хозяйство.

Формула справедливости. Президент поручил к апрелю разобраться с ценниками в магазинах-22

Многие хозяйства опасаются нерентабельности теплицы и ссылаются на малую себестоимость тех же томатов и огурцов. Однако, как отметил глава государства, сначала нужно разобраться, что на самом деле входит в себестоимость. В ходе дискуссии выяснилось, что считают ее далеко не все и даже вносят побочные затраты.

Подробнее в видеоматериале.

# Государственная политика в области ценообразования

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