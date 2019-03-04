«Больше наших глаз на улице»: какие новые технологии используют сотрудники милиции

Камеры видеонаблюдения очень помогают в работе сотрудникам МВД. Какие технологии помогают в работе и позволяют быстрее раскрывать преступления, узнали в программе «Большой город» у начальника Октябрьского РУВД г. Минска.

Александр Ридецкий, начальник Октябрьского РУВД г. Минска:

Планируется внедрение в Минске системы общественного мониторинга, который позволит ещё больше обеспечить присутствие наших глаз на улице. Это, безусловно, будет положительно влиять на безопасность всего города Минска, в целом.