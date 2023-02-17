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Метель и сильный ветер. В Беларуси 18 февраля – оранжевый уровень опасности

17 февраля 2023 11:49
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Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях в субботу, 18 февраля. Из-за сильного ветра объявлен повышенный уровень опасности. 

Особенно неблагоприятными погодные условия прогнозируются в северо-восточной части Беларуси, где в ночные часы – сильный снег и метель, сообщает Белгидрометцентр. 

Ветер в субботу ожидается порывами 15-20 метров в секунду, по юго-восточной части днем – до 24 метров в секунду. Осадки в виде снега пройдут на большей части Беларуси. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.  

В ночные часы столбик термометра будет варьироваться от минус пяти до плюс четырех градусов. Днем температура воздуха будет от нуля до плюс пяти, в южных районах – до плюс семи градусов.

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# Погода в Беларуси # общество

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