Прямой эфир

Белорусские пограничники предотвратили вытеснение беженцев с польской стороны

17 февраля 2023 12:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Очередную попытку вытеснения беженцев с польской стороны предотвратили белорусские пограничники. Инцидент произошел минувшей ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские пограничники предотвратили вытеснение беженцев с польской стороны-1

Военнослужащие услышали лязганье железного забора, а когда добрались до источника звука, обнаружили польских силовиков, которые принуждали пятерых граждан Египта перейти на территорию Беларуси через калитку для животных. Увидев, что наши пограничники ведут видеосъемку, поляки спешно погрузили иностранцев в авто и скрылись в неизвестном направлении. Отметим, только за этот месяц было зафиксировано девять попыток насильственного вытеснения беженцев с территории Польши в Беларусь.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Метель и сильный ветер. В Беларуси 18 февраля – оранжевый уровень опасности
17 февраля 2023 11:49

Метель и сильный ветер. В Беларуси 18 февраля – оранжевый уровень опасности

«Лучше порой взглянуть на себя». Психолог рассказала, почему людям проще во всём обвинять государство
17 февраля 2023 11:07

«Лучше порой взглянуть на себя». Психолог рассказала, почему людям проще во всём обвинять государство

«Это самый высокий показатель за всю работу ЖКХ». Андрей Хмель рассказал, сколько м² жилья отремонтировали в 2022-м
17 февраля 2023 10:57

«Это самый высокий показатель за всю работу ЖКХ». Андрей Хмель рассказал, сколько м² жилья отремонтировали в 2022-м