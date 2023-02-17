Белорусские пограничники предотвратили вытеснение беженцев с польской стороны

Военнослужащие услышали лязганье железного забора, а когда добрались до источника звука, обнаружили польских силовиков, которые принуждали пятерых граждан Египта перейти на территорию Беларуси через калитку для животных. Увидев, что наши пограничники ведут видеосъемку, поляки спешно погрузили иностранцев в авто и скрылись в неизвестном направлении. Отметим, только за этот месяц было зафиксировано девять попыток насильственного вытеснения беженцев с территории Польши в Беларусь.

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