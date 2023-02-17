От 11 до 15 лет лишения свободы. Суд по делу движения «Рабочы рух» завершился в Гомеле

Новости Беларуси. В Гомеле завершился суд по громкому делу о государственной измене и экстремизме. Его фигуранты – 10 участников движения «Рабочы рух». Среди них жители Гомельской, Брестской, Витебской, Гродненской областей и Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При поддержке зарубежных диаспор и иностранных спецслужб они вербовали белорусских рабочих для организации стачек, а также занимались промышленным шпионажем. Полученную информацию анализировали и создавали условия для диверсий. Их целью был вывод из строя оборудования и коммуникаций предприятий, в том числе проведение железнодорожной и ЛЭП-овой войн. По решению суда мужчин осудили на срок от 12 до 15 лет в колонии усиленного режима. Единственная обвиняемая женщина приговорена к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также всем назначены штрафы от 100 до 500 базовых величин. Заседания суда проходили в течение трех с половиной месяцев. Материалы процесса составили практически в 40 томов.