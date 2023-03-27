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Больше 10 видов массажа и аппаратная терапия. Вот как в санатории «Ружанском» лечат опорно-двигательную систему

27 марта 2023 09:14
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Снова вещаем из санатория «Ружанский». В санаторий я приехал не только отдохнуть, но и оздоровиться.

В последнее время меня беспокоят боли в пояснице. После консультации врача мне посоветовали комплекс услуг. Я сейчас нахожусь на первой процедуре – это ударно-волновая терапия.

Как будет проходить процедура? А то я немного побаиваюсь.

Больше 10 видов массажа и аппаратная терапия. Вот как в санатории «Ружанском» лечат опорно-двигательную систему-1

Ольга Денисенок, врач ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Процедура проходит на прекрасном аппарате ударно-волновой терапии ShockMaster 500. Это современный неинвазивный способ снятия боли в скелетных мышцах. Работаем мы по триггерным точкам пистолетиком с инфразвуком. Пластинка вибрирует по триггерным точкам.

Больше 10 видов массажа и аппаратная терапия. Вот как в санатории «Ружанском» лечат опорно-двигательную систему-4

– Я должна найти болевую точку на вашем теле. Вот, скорее всего, напряжение. Приставляем сюда аппарат, включаем и пытаемся разбить.
– Как отбойный молоток.
– Да, чем-то напоминает. Воздух проходит вглубь ткани, создается приятное ощущение волны внутри тела.

Больше 10 видов массажа и аппаратная терапия. Вот как в санатории «Ружанском» лечат опорно-двигательную систему-7

– Мы побили точечки, хотим дать мышцам релакс. Мышцы должны отдохнуть, получить удовольствие. И мы шлифуем.
– Надо посоветовать своим подругам сюда сходить.
– Иногда хватает и одной процедуры, но рекомендуем сделать 3, через день, чтобы организм полностью понял, что с ним происходит, чтобы мышцы были полностью вылечены.

Больше 10 видов массажа и аппаратная терапия. Вот как в санатории «Ружанском» лечат опорно-двигательную систему-10

Рекомендую аппарат ударно-волновой терапии в санатории «Ружанском». Особенно если у вас проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

А сейчас перемещаюсь на ворую процедуру – INDIBA.

Больше 10 видов массажа и аппаратная терапия. Вот как в санатории «Ружанском» лечат опорно-двигательную систему-13

Денис Герасимович, главный врач ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Активная клеточная терапия – метод, широко используемый в реабилитации и лечении опорно-двигательного аппарата. Оказывает обезболивающий эффект, регенерирующий и незаменим в лечении спортивных травм, также воспалительных заболеваний опорно-двигательной системы.

Больше 10 видов массажа и аппаратная терапия. Вот как в санатории «Ружанском» лечат опорно-двигательную систему-16

Я так сильно люблю массаж! Он позволяет держать себя в тонусе, помогает расслабиться. А в «Ружанском» их больше десятка. Стоун-терапия, ручной массаж, вакуумный. Постараюсь пройти их все.

Больше 10 видов массажа и аппаратная терапия. Вот как в санатории «Ружанском» лечат опорно-двигательную систему-19

Проходите, располагайтесь. Сейчас мы сделаем из вас человека.

Больше 10 видов массажа и аппаратная терапия. Вот как в санатории «Ружанском» лечат опорно-двигательную систему-22

Дмитрий Кунгуров, массажист ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Молодой человек, у вас проблемы со спиной. Неплохо было бы пройти курс лечения.
– Ничего себе! Даже на уровне массажа такая диагностика.

Больше 10 видов массажа и аппаратная терапия. Вот как в санатории «Ружанском» лечат опорно-двигательную систему-25

Нахожусь на своей финальной процедуре. Это подводное вытяжение. Я уже в снаряжении – это корсеты. Чувствую себя героем фильма «Пятый элемент». Мне обещают, что эта процедура увеличит расстояние между позвонками, улучшит мое кровообращение и, конечно же, снимет боли.

Больше 10 видов массажа и аппаратная терапия. Вот как в санатории «Ружанском» лечат опорно-двигательную систему-28

Все, у кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом! Советую приехать в «Ружа Хутар». Ведь здесь вы можете не только хорошо отдохнуть, но и оздоровиться. Процедуру «Подводное вытяжение» можно найти не во всех санаториях Республики Беларусь. Будьте здоровы!

*На правах рекламы.

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# Реклама # общество # Ольга Денисенок # Денис Герасимович # Дмитрий Кунгуров # Фотофакт

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