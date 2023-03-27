Больше 10 видов массажа и аппаратная терапия. Вот как в санатории «Ружанском» лечат опорно-двигательную систему

Снова вещаем из санатория «Ружанский». В санаторий я приехал не только отдохнуть, но и оздоровиться.

В последнее время меня беспокоят боли в пояснице. После консультации врача мне посоветовали комплекс услуг. Я сейчас нахожусь на первой процедуре – это ударно-волновая терапия.

Как будет проходить процедура? А то я немного побаиваюсь.