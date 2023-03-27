Больше 10 видов массажа и аппаратная терапия. Вот как в санатории «Ружанском» лечат опорно-двигательную систему
Снова вещаем из санатория «Ружанский». В санаторий я приехал не только отдохнуть, но и оздоровиться.
В последнее время меня беспокоят боли в пояснице. После консультации врача мне посоветовали комплекс услуг. Я сейчас нахожусь на первой процедуре – это ударно-волновая терапия.
Как будет проходить процедура? А то я немного побаиваюсь.
Ольга Денисенок, врач ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Процедура проходит на прекрасном аппарате ударно-волновой терапии ShockMaster 500. Это современный неинвазивный способ снятия боли в скелетных мышцах. Работаем мы по триггерным точкам пистолетиком с инфразвуком. Пластинка вибрирует по триггерным точкам.
– Я должна найти болевую точку на вашем теле. Вот, скорее всего, напряжение. Приставляем сюда аппарат, включаем и пытаемся разбить.
– Как отбойный молоток.
– Да, чем-то напоминает. Воздух проходит вглубь ткани, создается приятное ощущение волны внутри тела.
– Мы побили точечки, хотим дать мышцам релакс. Мышцы должны отдохнуть, получить удовольствие. И мы шлифуем.
– Надо посоветовать своим подругам сюда сходить.
– Иногда хватает и одной процедуры, но рекомендуем сделать 3, через день, чтобы организм полностью понял, что с ним происходит, чтобы мышцы были полностью вылечены.
Рекомендую аппарат ударно-волновой терапии в санатории «Ружанском». Особенно если у вас проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
А сейчас перемещаюсь на ворую процедуру – INDIBA.
Денис Герасимович, главный врач ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Активная клеточная терапия – метод, широко используемый в реабилитации и лечении опорно-двигательного аппарата. Оказывает обезболивающий эффект, регенерирующий и незаменим в лечении спортивных травм, также воспалительных заболеваний опорно-двигательной системы.
Я так сильно люблю массаж! Он позволяет держать себя в тонусе, помогает расслабиться. А в «Ружанском» их больше десятка. Стоун-терапия, ручной массаж, вакуумный. Постараюсь пройти их все.
Проходите, располагайтесь. Сейчас мы сделаем из вас человека.
Дмитрий Кунгуров, массажист ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Молодой человек, у вас проблемы со спиной. Неплохо было бы пройти курс лечения.
– Ничего себе! Даже на уровне массажа такая диагностика.
Нахожусь на своей финальной процедуре. Это подводное вытяжение. Я уже в снаряжении – это корсеты. Чувствую себя героем фильма «Пятый элемент». Мне обещают, что эта процедура увеличит расстояние между позвонками, улучшит мое кровообращение и, конечно же, снимет боли.
Все, у кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом! Советую приехать в «Ружа Хутар». Ведь здесь вы можете не только хорошо отдохнуть, но и оздоровиться. Процедуру «Подводное вытяжение» можно найти не во всех санаториях Республики Беларусь. Будьте здоровы!
*На правах рекламы.
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