«О птицах надо заботиться». Брестские школьники украсили один из парков скворечниками

Новости Беларуси. В Бресте школьники создали полсотни скворечников для пернатых обитателе Парка воинов-интернационалистов. Разные по своему устройству и дизайну, они уже размещены на деревьях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К зеленому флешмобу присоединились более 30 школ областного центра. Дети соревновались в столярном мастерстве, живописи и оригинальности. Важным условием было, чтобы в создании скворечника большую часть работ выполнили сами школьники. Каждый домик для птиц получился индивидуальным и даже издалека привлекает внимание прохожих. Аллея теперь – одна из особенностей Парка воинов-интернационалистов.

Илья Трубинов, ученик гимназии № 2 Бреста:

Я часто практикуюсь на наших уроках труда, и мне это очень нравится и интересует. Я уверен, что птицы являются неотъемлемой частью городской инфраструктуры и мы должны тщательно оберегать птиц и всячески о них заботиться.

Даниил Трубинов, ученик гимназии № 2 Бреста:

Смотря на многие кормушки, я определил, что нужно сделать жердочку и внутренность, чтобы там находится и для распределения корма. Когда там не было кормушек, птицы чуть ли не дрались за корм, потому что зимой трудно найти еду.

Мирослава Ларченко, ученица гимназии № 2 Бреста:

Мне нравится природа, у меня у самой есть домашний питомец. А о птицах надо заботиться, потому что они неотъемлемая часть живой природы.