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«О птицах надо заботиться». Брестские школьники украсили один из парков скворечниками

27 марта 2023 09:08
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Новости Беларуси. В Бресте школьники создали полсотни скворечников для пернатых обитателе Парка воинов-интернационалистов. Разные по своему устройству и дизайну, они уже размещены на деревьях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«О птицах надо заботиться». Брестские школьники украсили один из парков скворечниками-1

«О птицах надо заботиться». Брестские школьники украсили один из парков скворечниками-3

К зеленому флешмобу присоединились более 30 школ областного центра. Дети соревновались в столярном мастерстве, живописи и оригинальности. Важным условием было, чтобы в создании скворечника большую часть работ выполнили сами школьники. Каждый домик для птиц получился индивидуальным и даже издалека привлекает внимание прохожих. Аллея теперь – одна из особенностей Парка воинов-интернационалистов.

«О птицах надо заботиться». Брестские школьники украсили один из парков скворечниками-6

Илья Трубинов, ученик гимназии № 2 Бреста:
Я часто практикуюсь на наших уроках труда, и мне это очень нравится и интересует. Я уверен, что птицы являются неотъемлемой частью городской инфраструктуры и мы должны тщательно оберегать птиц и всячески о них заботиться.

«О птицах надо заботиться». Брестские школьники украсили один из парков скворечниками-9

Даниил Трубинов, ученик гимназии № 2 Бреста:
Смотря на многие кормушки, я определил, что нужно сделать жердочку и внутренность, чтобы там находится и для распределения корма. Когда там не было кормушек, птицы чуть ли не дрались за корм, потому что зимой трудно найти еду.

«О птицах надо заботиться». Брестские школьники украсили один из парков скворечниками-12

Мирослава Ларченко, ученица гимназии № 2 Бреста:
Мне нравится природа, у меня у самой есть домашний питомец. А о птицах надо заботиться, потому что они неотъемлемая часть живой природы.

«О птицах надо заботиться». Брестские школьники украсили один из парков скворечниками-15

Парк воинов-интернационалистов представляет собой зеленый остров, занимающий более 40 гектаров в одном из крупнейших микрорайонов Бреста. Сейчас здесь идет масштабное благоустройство.

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# Птицы Беларуси # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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