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Школьникам предлагают провести каникулы с пользой

27 марта 2023 08:30
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Новости Беларуси. Кружки, спортивные секции и школьные лагеря, а также посещение музеев и предприятий – неделя весенних каникул, которая начинается сегодня, 27 марта, пройдет максимально насыщенно и полезно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьникам предлагают провести каникулы с пользой-1

Широкий выбор занятий по интересам как в школьных классах, так и в центрах дополнительного образования. Активный досуг – на физкультурных площадках и в центрах оздоровления. Патриотическому воспитанию – внимание при посещении памятных мест. Вместе с поддержкой системы образования важна и роль родителей.

Школьникам предлагают провести каникулы с пользой-4

Время каникул стоит расписать в мельчайших подробностях, чтобы на глупости не осталось ни минуты. Правоохранители готовы подключиться – вечером и ночью запланированы рейды по местам, где любят собираться несовершеннолетние. У старшеклассников будет возможность определиться с профессией, им предложат целевую подготовку. Ну а сегодня, во Всемирный день театра, для школьников открыты лучшие культурные учреждения страны.

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# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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