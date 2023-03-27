Школьникам предлагают провести каникулы с пользой

Новости Беларуси. Кружки, спортивные секции и школьные лагеря, а также посещение музеев и предприятий – неделя весенних каникул, которая начинается сегодня, 27 марта, пройдет максимально насыщенно и полезно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Широкий выбор занятий по интересам как в школьных классах, так и в центрах дополнительного образования. Активный досуг – на физкультурных площадках и в центрах оздоровления. Патриотическому воспитанию – внимание при посещении памятных мест. Вместе с поддержкой системы образования важна и роль родителей.

Время каникул стоит расписать в мельчайших подробностях, чтобы на глупости не осталось ни минуты. Правоохранители готовы подключиться – вечером и ночью запланированы рейды по местам, где любят собираться несовершеннолетние. У старшеклассников будет возможность определиться с профессией, им предложат целевую подготовку. Ну а сегодня, во Всемирный день театра, для школьников открыты лучшие культурные учреждения страны.