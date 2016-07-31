«Большая бард-рыбалка» проходит в эти дни в Быховском районе

Новости Беларуси. Поют, и не только, в эти дни и на берегу Чигиринского водохранилища в Быховском районе. Здесь уже в 6-ой раз проходит фестиваль «Большая бард-рыбалка». На праздник туристической романтики собрались тысячи любителей авторской песни и активного отдыха.

К слову, участники не ограничились посиделками у костра и закидыванием удочек. В программе и кулинарные поединки, где главное конкурсное блюдо, понятно, уха, и спортивные состязания. Уик-энд с бардами провел и корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

У обитателей Чигиринского водохранилища сегодня опасный день: столько приманки, столько соблазна! Около полусотни рыбаков-любителей рассредоточились по всему водоему для единения с природой и в ожидании большого улова. Говорят, лучше всего клюет с лодки.

Виктор Авчаров, рыболов-любитель:

В лодке сидишь один, наслаждаешься тишиной, слышишь крик чаек, никто не мешает.

На берегу тем временем начинается подсчет результатов.

Здесь водятся почти все виды пресноводной рыбы. Кроме обычных карасей, лещей и окуньков на крючок попадаются и редкие экземпляры.

Юрий Прокопенко, СТВ:

За полдня на Чигиринском водохранилище было выловлено более 100 кг рыбы. Самая большая добыча – вот этот 7-килограммовый красавец жерех. Сейчас из этого тяжеловеса будут готовить вкуснейшую уху.

«Кірмаш смаку» – это тоже конкурс, только уже кулинарный. Главное конкурсное блюдо, понятное дело, именно уха.

Виктор Талашевский, повар:

Она должна быть прозрачная. Уха никогда не должна кипеть. Она должна быть, как слеза.

А подкрепившись, можно и спеть. Ведь «Бард-рыбалка» и задумывалась изначально, как слет любителей авторской песни. В этом году их так много, что участников гала-концерта пришлось определять через отборочный тур. Здесь главное – соблюсти гармонию, чтобы воедино слились владение гитарой, актерское мастерство и смысловая нагрузка песни.

Александр Бебех, бард (Украина):

Все-таки содержание, образ интересный. Образ для меня – это некое дыхание Бога, то есть то, что к нам приходит свыше, что нельзя объяснить словами.

Анастасия Климасёва, гость фестиваля:

Семейная атмосфера. Все сплоченные. Это превосходно!

«Большая бард-рыбалка» на то она и большая, что здесь есть место не только авторской песне и рыбной ловле. Организаторы фестиваля предложили гостям масштабную и разнообразную программу. Например, турнир по пляжному волейболу.

А еще в этом году впервые выбрали «королеву Бард-рыбалки». Единственное требование конкурса – возраст участниц от 18-ти лет. В итоге зрители проголосовали аплодисментами за маму двоих детей из Могилева.

Зинаида Афанасенко, «королева бард-рыбалки»:

Я волновалась, коленки тряслись, когда на тебя смотрят столько глаз, люди за тебя переживают.

Проекту «Большая бард-рыбалка» уже 6 лет. Сегодня это яркое культурное событие с претензией на звание новой визитной карточки Могилевской области. О фестивале теперь уже знают не только в Беларуси, но и за рубежом.