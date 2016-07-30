Минторг вручил «Бабушкиной крынке» «Бронзового Меркурия»

Новости Беларуси. Лучшие в сфере торговли. В столице наградили самых успешных представителей отрасли. По традиции Минторг ежегодно вручает «Бронзового Меркурия» – покровителя торговли тем, кто добился признания у покупателей. Среди обладателей заветной статуэтки оказались и представители могилевского холдинга «Бабушкина крынка», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие «Бабушкина крынка» – один из лидеров молочной отрасли. Перерабатывает около 85 процентов молока, производимого буренками могилевской области. 40 процентов продукции идет на отечественный рынок, остальное отправляется за рубеж. Основная часть экспорта приходится на Россию. Но предприятие активно осваивает новые, порой даже экзотические рынки. Стерилизованное молоко и сухую сыворотку пробуют поставлять в Китай и Малайзию.

Секрет успеха в новых технологиях и расширении ассортимента. На сегодняшний день выпускается 380 наименований товаров. Качество достигается за счет постоянной модернизации производства и контроля на всех этапах, начиная от подготовки сырья и заканчивая упаковкой. Поэтому и не удивительно, что на полках магазинов товары могилевского предприятия долго не залеживаются. Покупатель голосует за продукцию рублем.

Игорь Деревянко, житель Могилева:

Постоянно беру продукцию «Бабушкиной крынки» – молоко, творог. Всегда качественная и очень вкусная продукция.

Олеся Рыбалко, житель Могилева:

Мы всегда покупаем мороженое «Бабушкиной крынки». Дети любят, мы любим.

У Министерства торговли сложилась добрая традиция лучшим игрокам рынка вручать статуэтку «Бронзового Меркурия» – покровителя торговли. Почетная награда в этом году досталась «Бабушкиной крынке».

Игорь Конончук, директор управляющей компании холдинга «Могилёвская молочная компания «Бабушкина крынка»:

Прежде чем произвести продукцию, необходимо изучить рынок, что нужно, и под рынок эту продукцию произвести. Для чего? Для того, чтобы она была востребована. Должно быть качество безупречное, это даже не обсуждается. Для этого должно быть и модернизированное предприятие, и прочее. Я считаю, что коллективу наш команды это удалось.

Владимир Колтович, министр торговли Республики Беларусь:

Бронзовый Меркурий – это благодарность не только торговли, благодарность потребителя в лице «Бабушкиной крынки» всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Никаких консервантов и добавок – основной секрет «Бабушкиной крынки». Это позволяет могилевскому молочном предприятию быть лидером в области качества не только на белорусском рынке, но и далеко за его пределами.