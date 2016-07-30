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Проблему международного терроризма обсудили 30 июля в лагере «Бе-Ла-Русь»

30 июля 2016 17:14
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Новости Беларуси. Проблема международного терроризма стала одной из тем для обсуждения в лагере «Бе-Ла-Русь», который вот уже четверть века объединяет молодежь Беларуси, Латвии и России. К Кургану Дружбы съехались полтысячи ребят.

Традиционно, во время слета участник обсуждают в том числе  различные международные проблемы.

Накануне в рамках форума состоялся «Открытый диалог», темы дискуссий которого актуальны для всего мира. А впереди у ребят насыщенная культурная программа – фестиваль бардовской песни, конкурс грации и артистического мастерства, битвы диджеев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

# общество # Детские лагеря в Беларуси

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