Проблему международного терроризма обсудили 30 июля в лагере «Бе-Ла-Русь»

Новости Беларуси. Проблема международного терроризма стала одной из тем для обсуждения в лагере «Бе-Ла-Русь», который вот уже четверть века объединяет молодежь Беларуси, Латвии и России. К Кургану Дружбы съехались полтысячи ребят.

Традиционно, во время слета участник обсуждают в том числе различные международные проблемы.

Накануне в рамках форума состоялся «Открытый диалог», темы дискуссий которого актуальны для всего мира. А впереди у ребят насыщенная культурная программа – фестиваль бардовской песни, конкурс грации и артистического мастерства, битвы диджеев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.