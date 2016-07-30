Заготовка лисичек активно проходит в Беларуси: почем покупают и куда перепродают?

Новости Беларуси. Небывалый урожай грибов. Заготовка даров леса в Беларуси приобретает все больший размах. Для тех, кто способен собирать лисички вёдрами и сдавать на продажу, поистине золотое время. По местам тихой охоты прошлись корреспонденты программы Новости «24 часа» на СТВ.

Ближе к вечеру в пункте заготовки более оживленно. Дары леса с разных уголков района несут те, для кого выход «в грибы» не только хобби, но и способ заработать. Благо, удобная и понятная схема работает далеко не первый год.

Елена Немчук, заготовитель:

Мы закупаем у населения. Вот излишки грибов люди заготавливают и приносят нам на сдачу. Мы закупаем у населения по 4 рубля.

Правда, более или менее активно лисичку начали сдавать только сейчас – уж очень засушливым выдалось начало этого лета.

Нина Тарасюк, ведущий товаровед по заготовкам Каменецкого райпо:

Сразу дожди пошли, она начала расти. Потом начались высокие температуры, лисичка немножко подсохла. А сейчас грибница опять прорастает, пошли опять массово лисички.

Для любителя тихой охоты Александра июль – самая жаркая пора. Ведь лисички – дополнительный источник дохода. За утро можно заработать порядка 30 рублей. И это далеко не предел, только вот цена на грибы еще несколько дней назад была выше на целый рубль.

Александр Еремцов, грибник:

Сегодня килограмм 5 собрал. Вроде бы по 40 тысяч у нас они. Тоже неплохо за 6 часов ходьбы.

Самые желанный покупатель – Евросоюз – в последнее время аппетиты поумерил. Стоимость лесных ягод и грибов сегодня ниже, чем еще пару лет назад. Поэтому главным направлением остается внутренний рынок.

Алексей Макаревич, начальник отдела заготовок Брестского облпотрбсоюза:

Делаем солено-отварные грибы для последующей поставки на перерабатывающие предприятия республики, для собственных предприятий общественного питания. И, соответственно, торгуем на рынках в розницу.

На этот момент по Брестчине заготовлено всего несколько тонн лисичек. Хотя ориентиром является цифра 60. А вот реальная ли она – предсказать сложно. Урожай грибов по-прежнему диктует погода.