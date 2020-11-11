Председатель Белорусской ассоциации врачей: у нас пациент может получить помощь любой сложности
Новости Беларуси. Нет сегодня более обсуждаемой темы на планете, чем COVID-19. Уровень заболеваемости в некоторых странах вызывает опасение Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь на этом фоне имеет выгодные позиции. Вместе с тем и у нас отмечается серьезный рост. Многие регионы вводят масочный режим и ряд ограничений. Известно, что к 11 ноября в Беларуси выздоровели 92 266 пациентов, которым ранее ставился диагноз «коронавирус».
В условиях непростой эпидемиологической ситуации внимание медиков в нашей стране сконцентрировано не только на сдерживании распространения COVID-19. Пациенты с самыми сложными заболеваниями продолжают получать необходимую помощь. В последние годы в стране немало сделано, чтобы система здравоохранения соответствовала самым высоким требованиям, а человек мог избавиться от любых недугов. По многим направлениям наша медицина признана лучшей не только на постсоветском пространстве.
Много лет назад в Беларуси сделали ставку на развитие республиканских научно-практических центров, а сегодня такая медицина распространяется и на региональный уровень. По доступности медпомощи наша страна в числе мировых лидеров.
Юлия Бешанова о том, чем можно гордиться и нужно ценить.
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В год центр на иностранных пациентах зарабатывает порядка 9 миллионов долларов. 10 лет назад было в 45 раз меньше. Лечиться к нам едут не только из ближнего зарубежья. География пациентов крайне обширна: Япония, Израиль, страны Евросоюза. Заработанные деньги здесь предпочитают тратить разумно. Обратились за помощью к государству, получили выгодный кредит, добавили собственные, те самые заработанные средства, и вложили в еще один амбициозный проект. В строительство современного блока трансплантации костного мозга и стволовых клеток. Цена вопроса – 25 миллионов долларов.
Олег Руммо, директор ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии», доктор медицинских наук:
Первая трансплантация костного мозга в нашей стране была проведена в 1993 году в этих стенах. Понятно, что то отделение, которое с 1993 года неоднократно модернизировалось, к 2020 году перестало удовлетворять потребностям прежде всего наших граждан и тому огромному наплыву пациентов, который приезжает к нам из стран ближнего зарубежья, прежде всего из Украины.
На медицину в стране деньги не жалеют. Строим новые поликлиники и больницы, закупаем самое современное оборудование. Ежегодно около 300 медицинских работников проходят стажировки в зарубежных клиниках. Причем 15 % участников конференций – менторы для заграничных коллег.
Сегодня модно ругать все белорусские достижения. Мол, есть страны, которые тратят на медицину больший процент ВВП, чем Беларусь. Но здесь главное – правильность расходования бюджетных средств и развитие здравоохранения не только в столице.
Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей:
У нас компьютерные томографы, другое оборудование – ультразвуковое современное эксперт-класса. У нас есть интернет-консультирование. У нас есть высококлассные специалисты. Самое главное – у нас выстроен и уже много лет функционирует четырехуровневый метод оказания медицинской помощи. У нас пациент может получить любую помощь любой сложности, любой сложности затрат в том числе. Это ли не достижение отечественной медицины? Кто может еще таким похвастаться?
Медикам привычнее лечить людей, чем хвастаться своими достижениями. Хотя иногда, наверное, не стоит скромничать, чтобы ни у кого не оставалось сомнений – белорусской медицине действительно есть чем гордиться.