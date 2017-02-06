Прогулки на лошадях зимой: какую одежду подобрать и как правильно ухаживать за животным

Прогулки на лошадях – популярный вид отдыха. Но чаще о них вспоминают летом. А вот конная прогулка зимой – это что-то совершенно особенное. И главное здесь – правильная одежда.

Анастасия Маричева, инструктор, коневод:

Одеваться нужно спортивно и удобно. Лучше, конечно же, конные вещи, потому что в них нет швов, которые могут натереть при поездке. Также надо грамотно подойти к выбору обуви – должна быть плоская подошва с небольшим каблуком. Каска – по желанию. До 18 лет обязательна, а после 18 – если боитесь, то лучше надеть.

Отнеситесь к своей лошади как к новому другу – с лаской. Стоит заранее позаботиться и об угощении: возьмите с собой яблоко, морковку, овсяное печенье. Также запомните несколько правил.

Анастасия Маричева, инструктор, коневод:

Самое главное правило – не подходить сзади лошади. Не делать каких-то резких движений, чем-то шуршащим, пугающим. Потому что лошади очень пугливые животные. Подходить к лошадке с левой стороны. Все действия выполняются с левой стороны. Ни в коем случае не тыкать пальцами в рот лошади, разумеется, еще в какие-то крепления. Не наматывать на руки чомбур либо же повод.

Лошадям зимой необходимо движение. Они не проводят всю зиму, стоя в теплой конюшне. И, конечно, во время активных прогулок за животным нужен особый уход. Чтобы почувствовать себя ближе к выбранной лошади, примите участие в ее чистке перед седловкой.

Анастасия Маричева, инструктор, коневод:

Для чистки лошадки используются 2 щетки – обычная щетка и скребница. Скребницей мы, во-первых, поднимаем грязь на коже наверх и разогреваем мышцы, это своеобразный массаж. А щеточкой всю грязь смахиваем. Очень тщательно прочищаются места, где будет лежать седло. У лошадки живот тщательно прочищается.

От правильного снаряжения лошади зависит здоровье и животного, и наездника, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Анастасия Маричева, инструктор, коневод:

Сразу накидываем седло. Обязательно поправляем все потнички, чтобы не было складочек, чтобы лошадке было комфортно и не было никакого дискомфорта. Сразу с одной стороны все аккуратно поправили, вытащили ремешки, потнички разложили. С другой стороны то же самое.

Теперь можно начинать прогулку. Лошади – это грация, сила, благородство. Не только детям, но и взрослым порой хочется очутиться в сказке. Ощутить себя рыцарем на мощном жеребце или благородной дамой верхом на лошади.