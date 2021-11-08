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Больница в Витебске перешла к обычному режиму работы: пациентов с коронавирусом стало меньше

08 ноября 2021 06:44
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Новости Беларуси. Первая витебская городская клиническая больница, в которой лечили коронавирусных больных, с 8 ноября, возвращается к режиму работы по профилю. Дезинфекция уже проведена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Больница в Витебске перешла к обычному режиму работы: пациентов с коронавирусом стало меньше -1

В регионе пациентов с COVID-19 обращается меньше, ситуация лучше, чем была осенью 2020 года. Это повод, чтобы к привычной работе приступил и коллектив Витебского областного клинического специализированного центра. Это в планах. Вместе с тем в красной зоне Витебской БСМП, которая, как и областная больница, одна из самых крупных реанимаций в регионе, достаточно много тяжелых пациентов. Все они, в том числе на аппарате ИВЛ, были не вакцинированы. Специалисты отмечают: вирус никуда не ушел, поэтому нужно продолжать соблюдать привычные меры профилактики и прививаться.  

Больница в Витебске перешла к обычному режиму работы: пациентов с коронавирусом стало меньше -4

Этому призыву последовало около 30 % населения Витебской области. Недавно в регион поступила новая партия китайской вакцины.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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