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В Татарстане начались военные учения ОДКБ «Нерушимое братство-2021». Участвуют и белорусские военные

08 ноября 2021 06:29
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Новости Беларуси. «Нерушимое братство-2021». Белорусские военные примут участие в учении ОДКБ. Оно начнется уже сегодня, 8 ноября, на полигонах Татарстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Татарстане начались военные учения ОДКБ «Нерушимое братство-2021». Участвуют и белорусские военные -1

Будет отрабатываться подготовка командного состава к практической работе и управление воинскими частями и подразделениями сил коллективной безопасности в ходе выполнения миротворческих задач. Военнослужащие усовершенствуют навыки боевого слаживания для осуществления совместных действий.  

В Татарстане начались военные учения ОДКБ «Нерушимое братство-2021». Участвуют и белорусские военные -4

Учение «Нерушимое братство-2021» – это и возможность для обмена опытом. Во главе угла – налаживание взаимодействия между миротворческими контингентами, выработка у личного состава высоких боевых качеств и морально-психологической устойчивости при выполнении поставленных задач.  

Осенью 2021 года в рамках учений, состоявшихся на высокогорном полигоне в Таджикистане, белорусы совместно с представителями спецподразделений из стран ОДКБ отрабатывали уничтожение условных террористов.  

# Военные учения # общество # Фотофакт

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