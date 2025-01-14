Болезни Паркинсона подвержены и молодые! Невролог о мерах профилактики и современных способах лечения

Более чем у трех миллионов людей во всем мире диагностирована болезнь Паркинсона. Заболевание центральной нервной системы прогрессирует со временем и приводит к нарушению движений и координации. К сожалению, сегодня причина развития такого недуга остается неизвестной.

Наталья Король, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:

Впервые данное заболевание было описано английским врачом Джеймсом Паркинсоном, который сам страдал от данного заболевания и наблюдал эту болезнь у некоторых из своих родственников.

К основным симптомами болезни Паркинсона относят тремор, замедленность движений и нарушение походки и равновесия. Кроме того, у таких пациентов часто наблюдается мышечная слабость, нарушения координации и даже психические расстройства. Наталья Король:

Болезнь Паркинсона проявляется в основном двигательными нарушениями. В первую очередь это гипокинезия, то есть это обеднение движений и мимики. Далее – тремор в покое. Наблюдает в 70-80 % случаев при заболевании. Для тремора при болезни Паркинсона характерно исчезновение либо его резкое уменьшение при произвольном движении. И последнее нарушение двигательных функций – это постуральная неустойчивость, то есть трудность начать и завершить какое-либо движение, ту же ходьбу.

Чаще всего болезнь Паркинсона начинается после 50 лет, однако сегодня ее можно встретить и у молодых людей. Для диагностики этого заболевания проводятся различные исследования, такие как неврологический осмотр, тест на координацию и биомаркеры в крови. Наталья Король:

Существуют критерии диагностики болезни Паркинсона. В первую очередь это гемипаркинсонизм, то есть начинается заболевание с одной стороны. Второй критерий – это наличие тремора. Пациенты испытывают резкое улучшение от приема допа-препаратов – леводопы, карбидопы. Уменьшается тремор, увеличивается объем движений, уменьшается скованность в конечностях.

Лечение заболевания направлено на улучшение симптомов и качества жизни пациентов. Врачи могут назначать лекарственные препараты, физио- и речевую терапии и даже хирургическое лечение в виде глубокой стимуляции мозга. Наталья Король:

Если вы обнаружили у себя скованность в конечностях, наличие тремора в покое, нужно обратиться к врачу-неврологу. Во время неврологического осмотра у пациента будет оцениваться наличие очаговой симптоматики, наличие повышенного тонуса, как бывает при болезни Паркинсона. Ну, и, конечно же, наличие тремора в покое. Врач может отправить пациента на дополнительное обследование в виде КТ или МРТ головного мозга для исключения органической патологии.