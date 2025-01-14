Безбилетный проезд – в Гродно выявили более 14 тыс. «зайцев» за 11 месяцев 2024-го

Проблема безбилетного проезда в общественном транспорте все еще актуальна, но с ней активно борются. Так, в Гродно за 11 месяцев 2024 года контролеры выявили более 14 тысяч «зайцев», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перевозчики подсчитали, что если бы все безбилетные пассажиры оплатили проезд, полученной суммы хватило бы на квартальную зарплату водителя. Или на три месяца работы автобуса-гармошки – это стоимость топлива.

Вадим Матусевич, директор Гродненского городского оператора пассажирских перевозок: Каждый безбилетный пассажир должен понимать, что, не оплачивая проезд, он не способствует тому, чтобы автобусный парк мог как-то улучшить качество оказываемых услуг. То есть это и увеличение частоты рейсов, это улучшение подвижного состава и в целом это труд целого предприятия. Поэтому оплачивать проезд – это очень важно, это социальная ответственность каждого гражданина.

Я всегда оплачиваю проезд, я покупаю всегда проездные, если нет проездных, я всегда езжу на талончиках. Потому что от этого зависит зарплата остального народа, это просто честно.

Безбилетный проезд – административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф – от 20 до 40 рублей.