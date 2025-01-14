Комитет госконтроля проведёт единый день приёма граждан 15 января

Во всех регионах страны! Комитет госконтроля 15 января проведет единый день приема граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель комитета Василий Герасимов будет работать в Заславском горисполкоме. Его заместители, а также руководящие работники контрольного ведомства направятся в районные, городские и поселковые исполкомы. Записаться на прием, который пройдет с 11 до 13 часов, нужно предварительно. Подробная информация опубликована на сайте КГК и в Telegram-канале ведомства.