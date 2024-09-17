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Автопробег «За единую Беларусь» собрал более 500 участников

17 сентября 2024 13:46
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День народного единства на государственном уровне отмечается в четвертый раз. Торжества проходят по всей стране. Более полутысячи человек приняли участие в автопробеге «За единую Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автопробег «За единую Беларусь» собрал более 500 участников -2

Он стал продолжением проекта «Символ единства», реализованного общественным объединением «Патриоты Беларуси» в прошлом году. Тогда маршрут пролегал по райцентрам и областным городам. На этот раз патриотический марафон прошел в абсолютно новом формате. Местом встречи стал Минск, где собрались представители регионов Беларуси. Они проследовали по главным проспектам столицы. По традиции возглавлял колонну патриотов «Беларусьмобиль», украшенный государственной символикой.

Автопробег «За единую Беларусь» собрал более 500 участников -4

Жанна Наумова:
С автопробегом я с самого начала, все 4 года мы вместе. Мы за нашу единую Беларусь, за нашего Президента – того, кто может сохранить страну такой, какая она есть, и сделать ее еще краше.

Автопробег «За единую Беларусь» собрал более 500 участников -6

Николай Зарубицкий, председатель РОО «Патриоты Беларуси»:
У нас принимают участие все регионы нашей любимой страны. Это 118 районных центров, 10 городов республиканского подчинения, все области и флаг Республики Беларусь. Всего 136 флагов.
Очень много было желающих, очень много было звонков, как присоединиться. И мы этому очень рады, что наш народ очень активен и всегда готов быть вместе.

Автопробег «За единую Беларусь» собрал более 500 участников -8

Финалом автопробега стал патриотический митинг. Общественные деятели и политологи выступили перед собравшимися. Для них была представлена и праздничная концертная программа.

# День народного единства

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