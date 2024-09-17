Автопробег «За единую Беларусь» собрал более 500 участников

День народного единства на государственном уровне отмечается в четвертый раз. Торжества проходят по всей стране. Более полутысячи человек приняли участие в автопробеге «За единую Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он стал продолжением проекта «Символ единства», реализованного общественным объединением «Патриоты Беларуси» в прошлом году. Тогда маршрут пролегал по райцентрам и областным городам. На этот раз патриотический марафон прошел в абсолютно новом формате. Местом встречи стал Минск, где собрались представители регионов Беларуси. Они проследовали по главным проспектам столицы. По традиции возглавлял колонну патриотов «Беларусьмобиль», украшенный государственной символикой.

Жанна Наумова:

С автопробегом я с самого начала, все 4 года мы вместе. Мы за нашу единую Беларусь, за нашего Президента – того, кто может сохранить страну такой, какая она есть, и сделать ее еще краше.

Николай Зарубицкий, председатель РОО «Патриоты Беларуси»:

У нас принимают участие все регионы нашей любимой страны. Это 118 районных центров, 10 городов республиканского подчинения, все области и флаг Республики Беларусь. Всего 136 флагов.

Очень много было желающих, очень много было звонков, как присоединиться. И мы этому очень рады, что наш народ очень активен и всегда готов быть вместе.