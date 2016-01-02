Погода в Беларуси: предстоящей ночью температура опустится до 25 градусов

Новости Беларуси. В Беларусь пришли морозы. Столбик термометра этим утром опустился до минус 18 градусов. Самая низкая температура была в Несвиже. Похолодание сопровождается порывистым ветром.

Под особым контролем – работа энергетической системы страны. «Белэнерго» готово обеспечить бесперебойную подачу тепла и электричества несмотря на капризы погоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Какура, старший диспетчер ГПО «Белэнерго»:

Энергосистема Республики Беларусь работает в штатном режиме, без замечаний. Жалоб от населения по энергоснабжению не поступало.

В такие дни несладко приходится автомобилистам. Замерзшая топливная система двигателя стала причиной уже 10 остановок машин в дороге. Госавтоинспекция рекомендует водителям дизельных авто по возможности отложить поездки.

Между тем, синоптики прогнозируют усиление морозов. Предстоящей ночью местами столбик термометра опустится до минус 25. Быть внимательными в эти морозные дни рекомендуют и спасатели.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Я хочу еще раз напомнить населению, что ни в коем случае не стоит использовать неисправное котельное оборудование, а также пользоваться неисправным печным отоплением. То же самое касается и электронагревательных приборов. Также я хочу еще раз обозначить, что лед на водоемах на данных момент еще достаточно тонкий, выходить на него небезопасно. Я еще раз обращаю внимание родителей, чтобы они смотрели, где находятся их дети, чтобы они не появлялись на льду. А любителям зимней рыбалки я хочу напомнить, что за нарушение запрета предусмотрен административный штраф.